إعدام 9 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك البشرى فى دمياط

شدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط ، على شن حملات مكبرة للرقابة على محال بيع الأغذية تحت اشراف الدكتور عطية منصور مدير الادارة العامة للشئون الوقائية حيث تستمر جهود إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بكبح جماح المخالفين لقوانين واشتراطات الآمن الغذائي ووضعهم تحت طائلة القانون.

وتضمنت الجولة التفتيشية ثمانمائة ستة وتسعون منشأة غذائية وجد اربعمئة وسبعون منها تدار بدون ترخيص وسبعة وأربعون بها خطر داهم على الصحة العامة تم التوصية بغلقها إداريا وإيقاف العمل بها.

كما تم علي إثر ذلك تحرير مئتين وخمسة وعشرين محضرا لوجود مخالفات متنوعة وإعدام حوالي تسعة أطنان من الأغذية التالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإضافة إلى ألف لتر من العصائر والمشروبات وزيت الطعام السابق استعماله قبل عودته للمصانع لإعادة تدويره، إضافة إلي ثلاثة آلاف ونصف طن متنوعة من الغذاء الفاسد ما بين أسماك مجمدة ومنتجات ألبان وأرز، وأربعمئة وثلاثون لترا من المياه الغازية منتهية الصلاحية، إضافة الي سحب مئة وثلاثة وثلاثين عينة غذائية لفحصها في المعامل المختصة لضمان سلامتها.