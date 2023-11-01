حملة تموينية مكبرة على أسواق كفر البطيخ فى دمياط

وجّهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، والتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة والمواد البترولية بالأسواق، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.

وبناء على تعليمات اللواء أحمد قاسم أحمد رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ تم اليوم، القيام بحملة مكبرة فى وجود روضة منير نائب المدينة وإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة وإدارة المتابعة بكفر البطيخ والإدارة الهندسية والصحة والتموين والطب البيطري ورخص المحلات بمدينة كفر البطيخ.

تم تحرير محاضر للمخالفين.