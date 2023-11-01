البيت الأبيض: لا ندعم توطين سكان غزة خارج القطاع

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أنه لا مستقبل لـ"حماس" في حكم قطاع غزة، وفق قناة العربية الإخبارية.

وأضاف البيت الأبيض في بيان له: “لا ندعم توطينا دائما لسكان غزة خارج القطاع”.

استشهاد العديد اثر الهجوم البري

جاء ذلك في ظل استشهاد العديد من الجرحى وعشرات الأشخاص في غارة جوية استهدفت مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، أمس الثلاثاء.

وتصاعدت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في شمال غرب قطاع غزة، الثلاثاء، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس.