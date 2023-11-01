الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: لا ندعم توطين سكان غزة خارج القطاع

غزة
غزة

أعلن  البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أنه لا مستقبل لـ"حماس" في حكم قطاع غزة، وفق قناة العربية الإخبارية.

وأضاف البيت الأبيض في بيان له: “لا ندعم توطينا دائما لسكان غزة خارج القطاع”. 

استشهاد العديد اثر الهجوم البري 

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"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يعلن ضرب 11 ألف هدف فى غزة منذ بدء الحرب

جاء ذلك في ظل استشهاد العديد من الجرحى وعشرات الأشخاص في غارة جوية استهدفت مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، أمس الثلاثاء.

وتصاعدت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في شمال غرب قطاع غزة، الثلاثاء، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس.

البيت الأبيض مستقبل حماس غزة أمريكا

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