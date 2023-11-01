الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"ليلة سوداء عليهم".. الغبارى يكشف مفاجآت عن الخسائر الإسرائيلية

اللواء محمد الغباري
اللواء محمد الغباري

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية إن إسرائيل تريد محو حماس من الوجود، لذلك تنفذ هذه المجازر في غزة بمنتهى البشاعة والقسوة.

اللواء محمد الغباري: إسرائيل لم تعلن عن حجم خسائرها ليلة أمس

وأضاف الغباري في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن مقاتلي حماس كبدوا إسرائيل خسائر كبيرة، حيث تُقدر بحوالي أكثر من 70 شخصًا منهم أسرى لدى حماس، لكن إسرائيل لم تعلن عن ذلك.

وتابع: "هناك 70 أو 80 قتيلًا من اللواء جعفاتي ذات القدرات الخاصة غير الأسرى، الليلة الماضية كانت ليلة سوداء على إسرائيل، والقتال ما زال قائمًا، لكنهم يحجبون تلك الأخبار تمامًا".

وأشار إلى أن السبب في ذلك نتنياهو الذي يتخذ قرارات عشوائية، مؤكدًا أن ما حدث في جولدا مائير سيحدث في نتنياهو وقيادته.

إسرائيل حماس غزة الجيش الإسرائيلي اللواء محمد الغباري فلسطين مجازر إسرائيل

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