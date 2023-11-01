الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 53 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية خلال اليوم الأول بقنا

اللواء أشرف الداودى
اللواء أشرف الداودى محافظة قنا

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت خلال اليوم الأول في إزالة 53 حالة من التعديات علي الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، بإيقاف ظاهرة التعديات وحماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والأجيال القادمة من الأراضي الزراعية، وفقًا لما ذكره بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا.

 

وأضاف الداودي، إن الوحدات المحلية نفذت إزالات لحالات التعدي بالتنسيق مع مسئول المتغيرات المكانية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي والري والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية، لافتا أن إجمالي حالات التعدي علي الأراضي الزراعية التي تمت إزالتها بلغت 53 حالة على مساحة 3 أفدنة و23 قيراطا و16 سهما، مشددا علي  ضرورة المتابعة المستمرة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة يتم رصدها من خلال وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة، والتعامل معها فورًا، لمنع أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهتها في مهدها بكل حسم وقوة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

كما شدد محافظ قنا، خلال بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا اليوم، على ضرورة الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع مصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة، مؤكدا أنه لن يتهاون في محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله الوظيفي في مختلف أنحاء قري ونجوع ومدن ومراكز محافظة قنا.

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