الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طفل فلسطينى يكشف معاناة أسرته بعد تعرضهم للقصف الإسرائيلى (فيديو)

معاناة طفل فلسطيني
معاناة طفل فلسطيني

عرض برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة cbc، فيديو يكشف معاناة طفل فلسطيني بعد تعرضه وأسرته لقصف العدوان الإسرائيلي الغاشم. 

وقال الطفل الفلسطيني: "الركام مليان في كل مكان، إحنا أصلًا مش حابين نعيش هذه المعيشة، المفروض نعيش حياة بها لعب وفرحة، هذا العدو لا يعرف غير القتل والغدر فقط، لا يميز بين صغير ولا كبير".

وتابع: "هم فاكرين عشان بيقتلوا كتير منا، بيفكروا إنه خلاص إحنا هنترك أرضنا أو نكره أرضنا ونعطيهم الأرض، أو إننا ممكن نستسلم، لكن كل عمايلهم على الفاضي، وكل ما بيزيدوا كل ما بتزيد عزيمتنا وقوتنا، وبإذن الله النصر قريب إن شاء الله، وسوف ننتصر عليهم، وهذا الكلام ليس ببعيد، ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبًا". 

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