عبد الصمد يحذر الأهلي من التهور أمام صن داونز: هذه أسلحة الفوز

حذر إبراهيم عبد الصمد، نجم الأهلي السابق فى جيل السبعينات، لاعبى الأهلي من فتح خطوطهم والاندفاع فى لقاء العودة فى قبل نهائي الدوري الأفريقي أمام صن داونز المقرر إقامته مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة.

وشدد نجم الأهلي فى السبعينات على أن هناك دور كبير لكل من مروان عطية وديانج أو مجدى افشة فى عملية التأمين الدفاعي والتغطية على تقدم إمام عاشور مع ضرورة أن يكون تقدم ظهيرى الأهلي، على معلول وأكرم توفيق أو محمد هاني بالتبادل.

وأكد نجم دفاع الأهلي السابق أن سلاح الأهلي فى الكرات العرضية عن طريق بيرسي تاو ورضا سليم وعلي معلول إلى كهربا والتسديد من خارج منطقة الجزاء واستغلال قوة تسديدات أفشة وإمام عاشور.

وتوقع إبراهيم عبد الصمد تشكيل الأحمر الذي سيعتمد عليه السويسري مارسيل كولر، مؤكدا أنه لن يخرج عن محمد الشناوي وأمامه أكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم الذى سيشارك على حساب رامى ربيعة فى إطار سياسة التدوير وفى الظهير الأيسر على معلول وفى الوسط مروان عطية وديانج وإمام عاشور وحسين الشحات وفى الهجوم بيرسي تاو ومحمود كهربا.