الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوط أول سلبى بين الترجى والوداد بنصف نهائى الدورى الإفريقى

الترجي والوداد
الترجي والوداد

تعادل فريقا الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما بالدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي سلبيًا بدون أهداف.

ويحظى الوداد بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بهدف دون رد.

وفرض الترجي سيطرته على مجريات اللعب من بداية المباراة، بينما جاء الأداء الهجومي بين كلا الفريقين ضعيفًا.

وانحصر اللعب في ربع الساعة الأول من المباراة في وسط الملعب، في ظل محاولات كلا الفريقين لفرض استحواذه ونقل الكرة للمناطق الهجومية من أجل تسجيل هدف التقدم.

واستمرت محاولات كلا الفريقين للوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم، ولكن أغلب المحاولات الهجومية من لاعبي الفريقين فشلت في الوصول للمرمى بسبب التسرع في إنهاء الهجمات.

وجاءت أخطر فرص لاعبي الترجي في الدقيقة 20 من ركلة ركنية نفذت عرضية ومرت من جميع اللاعبين ووصلت أمام ياسين مرياح وحاول تسديدها في المرمى ولكن الكرة وصلت بين يدي حارس الوداد.

وشهدت أحداث الشوط الأول خشونة بين لاعبي الفريقين في الالتحامات تسببت في احتساب 18 خطأ بالتساوي بينهما.

وحاول لاعبو فريق الوداد البيضاوي استغلال الأخطاء التي احتسبت لهم وتسجيل هدف من ركلة حرة مباشرة ولكن دفاعات الترجي أحبط محاولاتهم.

وضغط لاعبو فريق الوداد البيضاوي على دفاعات فريق الترجي في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول من أجل إيقاعهم في الأخطاء وتسجيل هدف مباغت.

ولم يشهد الشوط الأول أي تسديدة على المرمى من كلا الفريقين، من أصل 4 محاولات لفريق الترجي خرجت 3 من الملعب واعترض الدفاع واحدة، ومحاولة من الوداد البيضاوي وخرجت من الملعب.

واستحوذ لاعبو فريق الترجي على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 63% مقابل 37% لصالح فريق الوداد.

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