الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اجتماع موسع في صحة دمياط لتسهيل إجراءات العلاج على نفقة الدولة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قام اليوم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، بالاجتماع مع مديرى المستشفيات ومديرى الادارات الفنية بمديرية الصحة بناءا علي تعليمات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وضمن خطة مديرية الصحة لمتابعة ومناقشة ما تم رصده اثناء المرورات الدورية على المستشفيات.

حيث تضمن الاجتماع عرض مؤشرات الأداء الخاصة بالمستشفيات وعرض السلبيات الملاحظة أثناء المرور والنقاش فى كيفية تلافيها.

وشدد وكيل الوزارة،  على تفعيل انظمة العلاج على نفقة ألدولة في الرعايات والحضانات بالاضافة الى التأكيد على تسجيل المستلزمات الطبية بتذاكر المرضى لاحكام الرقابة على منظومة المستلزمات الطبية بالمستشفيات، بالاضافة الى ذلك أكد  على تكليف طبيب بمتابعة التسجيل الطبى بالمستشفيات بشكلٍ يومي كذلك شدد على متابعة تنفيذ كافة اجراءات مكافحة العدوى بمنظومة الكلى الصناعى.
وشدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط،  على ان احة الخدمات الصحية على نطاق أوسع بما يحقق أكبر استفادة للمواطنين وبالتعاون مع جهاز التعمير  برئاسة المهندس محمد خلف الله عبد الماجد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة.

وكيل صحة دمياط صحة دمياط الجديدة صحة دمياط دمياط أحداث دمياط

مواد متعلقة

اجتماع موسع لحث كافة أهالي دمياط على المشاركة في انتخابات الرئاسة

أبرز مشاركات دمياط فى مهرجان التعلم مدى الحياة

ميناء دمياط تُنظم ندوة توعوية حول الصحة الإنجابية

محافظ دمياط تشارك في مهرجان التعلم مدى الحياة التابع لليونسكو

ضبط لحوم فاسدة في حملة مكبرة لضبط الأسواق بدمياط

وكيل "أوقاف دمياط" يوجه بالتركيز على استخدام "السوشيال ميديا" في الدعوة

انطلاق مبادرة 100 مليون صحة بدمياط الجديدة

رئيس جامعة دمياط يلتقي الطلاب خلال تفقده للمدن الجامعية

الأكثر قراءة

عاجل| "الخارجية" تعلن الترتيبات الخاصة بإجلاء الرعايا الأجانب وعائلاتهم عبر معبر رفح الحدودى المصرى

جماهير الأهلى تحتشد فى ستاد القاهرة قبل لقاء صن داونز

اقتصاديون يضعون روشة لخطة سداد مصر للديون الخارجية

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى جباليا

عبد الصمد يحذر الأهلي من التهور أمام صن داونز: هذه أسلحة الفوز

إجازات شهر نوفمبر 2023.. والإجازات الرسمية كاملة فى عام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

سيد أبو ليلة

سيد أبوليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء فى الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخ فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة