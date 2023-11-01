اجتماع موسع في صحة دمياط لتسهيل إجراءات العلاج على نفقة الدولة

قام اليوم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، بالاجتماع مع مديرى المستشفيات ومديرى الادارات الفنية بمديرية الصحة بناءا علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وضمن خطة مديرية الصحة لمتابعة ومناقشة ما تم رصده اثناء المرورات الدورية على المستشفيات.

حيث تضمن الاجتماع عرض مؤشرات الأداء الخاصة بالمستشفيات وعرض السلبيات الملاحظة أثناء المرور والنقاش فى كيفية تلافيها.

وشدد وكيل الوزارة، على تفعيل انظمة العلاج على نفقة ألدولة في الرعايات والحضانات بالاضافة الى التأكيد على تسجيل المستلزمات الطبية بتذاكر المرضى لاحكام الرقابة على منظومة المستلزمات الطبية بالمستشفيات، بالاضافة الى ذلك أكد على تكليف طبيب بمتابعة التسجيل الطبى بالمستشفيات بشكلٍ يومي كذلك شدد على متابعة تنفيذ كافة اجراءات مكافحة العدوى بمنظومة الكلى الصناعى.

وشدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، على ان احة الخدمات الصحية على نطاق أوسع بما يحقق أكبر استفادة للمواطنين وبالتعاون مع جهاز التعمير برئاسة المهندس محمد خلف الله عبد الماجد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة.