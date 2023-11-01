جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخ فوق البحر الأحمر

أفادت قناة العربية، في نبأ عاجل، بإسقاط جيش الاحتلال الإسرائيلي، 4 مسيرات وصاروخ فوق البحر الأحمر، تم إطلاقهم من اليمن تجاه إيلات.

وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى ضلوع جماعة الحوثي اليمنية في هذه العملية، لافتة إلى أن حكومة الاحتلال تدرس كيفية الرد عليها.

ودوت صافرات الإنذار فى مدينة إيلات أقصى جنوب الأراضى المحتلة، للتحذير من تسلل مسيّرة، انطلقت من جهة البحر الأحمر باتجاه الأراضى المحتلة، وفقًا لما نقله موقع "I24" الإسرائيلى.

وأعلن جيش الاحتلال اعتراضه الطائرة دون طيار فوق البحر الأحمر، قبل أن تصل إلى الأراضى المحتلة.