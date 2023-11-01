الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأونروا" تحذر من عدم قدرتها على نقل المساعدات حال نفاد الوقود بغزة

الأونروا
الأونروا

حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" من عدم قدرتها على نقل المساعدات حال نفاد الوقود في قطاع غزة.

وقال عدنان أبوحسنة المستشار الإعلامي للأونروا في لقاء مع قناة "الغد"، إن الوكالة تعد المزود الرئيسي للوقود في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه إذا توقفت عمليات الأونروا لن يكون باستطاعتنا نقل المواد والمساعدات التي تأتي عبر معبر رفح.

وطالب المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا بضرورة دخول الوقود إلى غزة بشكل عاجل حتى لا تتوقف المستشفيات والمخابز ومحطات تحلية المياه عن العمل.

“الأونروا”: الاحتياج كبير والكارثة وقعت والأمور تزداد تعقيدًا في غزة

كما شدد على ضرورة إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والمياه والأغطية إلى قطاع غزة؛ لأننا نتحدث عن أكثر من مليون فلسطيني تركوا كل شيء وجاءوا بملابسهم فقط.

وتابع: "الاحتياج كبير والكارثة وقعت والأمور تزداد تعقيدًا وستزداد أكثر حال عدم إدخال الوقود".

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