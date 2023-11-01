استمرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة

تواصل مصر إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح، وسط مفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق لدخول 100 شاحنة مساعدات يوميًا، لتخفيف وطأة الممارسات غير الإنسانية من الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

وتزامن هذا الإجراء مع استمرار الجهود المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة، وعلاجهم بالمستشفيات المصرية.

كان التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي قد أعلن، اليوم الأربعاء، الانتهاء من تسليم القافلة الأولى من المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، والتي شملت 108 قاطرات محملة بـ1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة، بجانب ما يزيد على 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية، وغيرها من المساعدات.