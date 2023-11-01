رئيس النيابة الإدارية يشهد فعَّاليات الدورة التثقيفية بكلية الدفاع الوطني

شهد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، فعَّاليات ختام الدورة التثقيفية رقم ٥، تحت عنوان «أساليب التفكير والدراسات المستقبلية» المنعقدة بكلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

وذلك لصالح هيئة النيابة الإدارية بالاشتراك مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، مدير المركز، خلال الفترة من ٢٢ /١٠ /٢٠٢٣ وحتى ١ / ١١ / ٢٠٢٣، وبمشاركة ٦٠ من أعضاء النيابة الإدارية.

في كلمته، وجه «عباس»، الشكر للواء أركان حرب دكتور سيد محمد الأهل، ولكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، على التعاون المثمر والمستمر في مجال التدريب والتثقيف، كما وجه سيادته الشكر للسادة أعضاء النيابة الدارسين، مؤكدًا على أهمية اكتساب أعضاء النيابة الإدارية للخبرات والمعارف وتنمية المهارات والوعي بشكل مستمر، بما يؤهلهم لأداء رسالتهم المقدسة في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.

ومن جانبه، رحَّبَ اللواء أركان حرب دكتور سيد محمد الأهل، بالمستشار حافظ عباس، وأعرب خلال كلمته عن سعادته بأعضاء النيابة الإدارية الدارسين بالدورة التدريبية كنموذجٍ يحتذى به، وتطلعه باستمرار التعاون مع النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تولي اهتمامًا بالغًا بالتدريب وبناء القدرات، مع التأكيد على استمرار الدورات التأهيلية التي تقدمها الأكاديمية وكلية الدفاع الوطني لرفع الوعي وتنمية القدرات للقائمين على مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة، وأنهى سيادته كلمته بالتأكيد على الأهمية البالغة للتخطيط والتنظيم وإدارة الوقت.

وفي الختام، تم تبادل الدروع التذكارية بين النيابة الإدارية وكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.