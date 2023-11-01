الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادي بـ"مستقبل وطن": مشروع تنمية سيناء مستمر.. ولا تفريط فى شبر منها

المهندس على جبر
المهندس على جبر

قال المهندس على جبر، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، إن الدولة المصرية عملت على ربط سيناء بباقي المحافظات عن طريق الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس، إضافة إلى إنشاء المناطق اللوجيستية داخل موانئ قناة السويس.

وأكد أن الدولة مستمرة في مشروع تنمية وتعمير سيناء ولا تفريط فى شبر واحد منها.

زيارة رئيس الوزراء لمشروعات التنمية في سيناء

وأضاف "جبر" أن مؤتمر الدكتور مصطفى رئيس مجلس الوزراء بسيناء وتفقده المشروعات القومية التي أنجزتها الحكومة على أرض سيناء يؤكد أن مصر حققت نجاحًا كبيرا في تنمية أرض الفيروز، 

وأكد أن جهود الحكومة مستمرة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في سيناء مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وتنفيذ مشاريع تنموية متعددة في المنطقة لتحسين المعيشة وتوفير فرص العمل للسكان.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الدولة منذ عام 2014 تبنت الخطة الوطنية لتنمية شبه جزيرة سيناء لوضعها على مسار التنمية الحقيقية وتغيير وجه الحياة بمشروعات كبيرة واستثمارات أكثر من 600 مليار جنيه خلال 9 سنوات وإطلاق 8 مشروعات ومناطق صناعية على خريطة الاستثمار الصناعى، وتم إنفاق مئات المليارات بدأت بإقامة أنفاق سيناء فى الإسماعيلية وبورسعيد والسويس التي ربطت سيناء بالوادي والدلتا وكبارى معلقة وشبكة طرق بجانب محطات تنقية المياه وإعادة استخدامها واستصلاح عشرات الآلاف من الأفدنة تخلق فرص عمل مستمرة ومجتمعات مستقرة.

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مكانة تاريخية ودينية وسياحية وأمنية

وأوضح "جبر"، أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بشبه جزيرة سيناء، لما لها من مكانة تاريخية ودينية وسياحية وأمنية خاصة، حيث استطاعت على مدار السنوات القليلة الماضية أن تحقق إنجازات ضخمة بالتزامن مع عمليات التطهير الأمنية ضد الإرهاب حتى ساد الاستقرار وتحققت التنمية الشاملة المستدامة على واحدة من أعظم كنوز الأرض، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحركت نحو سيناء في عدة ملفات تمثلت في اقتلاع جذور الإرهاب الغاشم ومكافحته لتحقيق الأمن والأمان وعودة الاستقرار للبلاد بالإضافة إلى المشروعات والمبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية.

قناة السويس الانفاق الجديدة المحافظات أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد المهندس علي جبر

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