الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قانونية "مستقبل وطن": فتح معبر رفح انتصار جديد لإرادة الدولة المصرية

المستشار شعبان رأفت
المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية تمارس كل أنواع الدبلوماسية لحل الأزمة الفلسطينية وحل القضية ووقف حرب الإبادة التي يمارسها جيش الاحتلال، وذلك من خلال تحركات دولية على أعلى مستوى.

وأكد عبد اللطيف، أن معبر رفح واحد من تلك التحركات التى يتم استخدامها كورقة ضغط لحل الأزمة ووقف هذه الحرب الشنعاء، وتمثل ذلك من خلال رفض مصر خروج الأجانب قبل دخول المساعدات ونجحت مصر فى ذلك وفرض إرادتها على كل الأطراف، واليوم  يعد فتح المعبر لخروج عدد من مزدوجى الجنسية ودخول حزمة من المساعدات للأشقاء فى غزة تأكيدًا أيضًا على مدى نجاح الدبلوماسية المصرية فى استخدام كل الأدوات للوصول لحلول.

مصر تعمل على تحقيق السلام ووقف التهدئة داخل القطاع

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن فتح معبر رفح لدخول المساعدات للأشقاء في قطاع غزة بداية حقيقية لانفراج الأزمة الفلسطينية، التي سببها القصف الإسرائيلي على المدنيين العزل، وخطوة إضافية للخطوات التى تقوم بها الدولة المصرية لوقف هذه الحرب في قطاع غزة، ووقف الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتابع "عبداللطيف" أن مصر تعمل على تحقيق السلام ووقف التهدئة داخل القطاع، لافتًا إلى أن كل هذه الجهود والتحركات من قبل الدولة المصرية تكشف بالأدلة عن دور مصر المحورى فى القضية وليس من خلال تصريحات، ولكن من خلال واقع ملموس على الأرض وتحركات حقيقية على كل الأصعدة"، بل وأثبتت  القيادة المصرية أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تملك، رغم قوتها الاستراتيجية التعايش والسلام وفرض ذلك على كل الأطراف، وهو ما جعل العالم يسمع لصوت مصر ويخضع لإرادتها، باعتبار ذلك هو صوت الحق والعدل.

الشئون القانونية الدولة المصرية الازمة الفلسطينية مستقبل وطن معبر رفح قطاع غزة

مواد متعلقة

هند رشاد: مؤتمر مدبولى برفح رسالة باستمرار دعم مصر القضية الفلسطينية

برلمانى: "مجزرة جباليا" جريمة حرب وسُبة فى جبين المجتمع الدولى

حزب المؤتمر: فتح معبر رفح انتصار للدبلوماسية المصرية وأصبح ممرًا للإنسانية

برلمانى: زيارتى لمعبر رفح رسالة دعم لقواتنا المسلحة وجنودنا الأبطال

الأكثر قراءة

من هي داليا زيادة؟ وأبرز تصريحاتها الداعمة للاحتلال

نتنياهو أمام العاصفة.. مطالب إسرائيلية بقبول مقترح الهدنة وصفقة الفصائل الفلسطينية

خلافات الجيرة.. فنى يقتل جاره بطلق نارى فى المنيب

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

محافظ شمال سيناء: وفّرنا شققًا سكنية غرب العريش للعالقين الفلسطينيين

نيفين الكيلانى تصل الغربية لتفقد مشروعات ثقافية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

سيد أبو ليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء في الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة