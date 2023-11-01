"القاهرة الإخبارية" تنقل صورة حية لأول حالة طفل فلسطينى حرجة داخل سيارات الإسعاف

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" اللقطات الأولى لأول طفل فلسطيني تم نقله عبر معبر رفح، تمهيدًا لنقله إلى المستشفيات المصرية، بعدما سمحت السلطات المصرية بنقل حوالي 81 حالة حرجة للإصابات الفلسطينية.

وعرضت "القاهرة الإخبارية" لقطات لأولى الحالات التي تم نقلها من مصابي وجرحي غزة إلى الأراضي الفلسطينية، لأحد الشباب برفقة والدته، التي أظهرتها اللقطات تبكي بشدة متأثرة بالأحداث الأخيرة لبلادها.

وكانت رصدت قناة "القاهرة الإخبارية" بدء وصول سيارات الإسعاف الفلسطينية، التي تقل عددًا من الجرحى الفلسطينيين، لنقلهم إلى مستشفيات مصرية عبر معبر رفح.