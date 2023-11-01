اقتصاديون يضعون روشة لخطة سداد مصر للديون الخارجية

وضع اقتصاديون عدة مقترحات من أجل أن تنجح مصر في سداد الديون الخارجية من خلال اتخاذ الإجراءات الاقتصادية الصحيحة وتنفيذ برامج إصلاح اقتصادي شاملة، فيما يلي بعض الأساليب والإجراءات التي تساهم في نجاح مصر في سداد الديون الخارجية.

تنمية الاقتصاد المحلي

قال د.كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن مصر تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، كالزراعة، والسياحة، والتصنيع. وبزيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات، يمكن لمصر زيادة إيراداتها والحد من تبعيتها للديون الخارجية.

جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأضاف أن مصر تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب ومن خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يمكن لمصر تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وبالتالي زيادة إيراداتها لسداد الديون الخارجية.

التعاون الدولي والمساعدات المالية

أشار إلى أن مصر تعزز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والدول الأخرى؛ للحصول على مساعدات مالية وقروض ميسرة يمكن استخدام هذه المساعدات في تمويل المشاريع التنموية وتحسين البنية التحتية، وبالتالي تعزيز القدرة على سداد الديون الخارجية.

إعادة هيكلة الديون

وقالت د.شيماء فرغلي عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إنه في بعض الحالات، تقوم مصر بإعادة هيكلة الديون الخارجية من خلال التفاوض مع الدائنين.

وتعتمد الديون الخارجية على تمديد فترة السداد أو خفض الفائدة؛ لتخفيف العبء المالي على البلد. إعادة هيكلة الديون تساعد مصر على تحسين سيولة النقد الأجنبي وإدارة الديون بشكل أفضل.

زيادة الصادرات

أضافت أن مصر تعمل على تعزيز صادراتها من خلال تحسين جودة المنتجات وتوسيع قاعدة العملاء الدوليين. بزيادة الصادرات، يمكن لمصر زيادة إيراداتها وتحسين ميزان المدفوعات، مما يساهم في سداد الديون الخارجية.

التحكم في الإنفاق الحكومي

وأشارت الي أن التحكم في الإنفاق الحكومي يعتبر أمرًا حاسمًا لنجاح مصر في سداد الديون الخارجية، يجب أن تحدد الحكومة أولوياتها وتضع استراتيجيات للحد من العجز في الميزانية العامة وتحسين إدارة الإيرادات والنفقات.

تحسين الشفافية ومكافحة الفساد

قال المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري أسوان أنه يعتبر تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد جزءًا أساسيًا من استراتيجية مصر لتحقيق النجاح في سداد الديون الخارجية. بتعزيز نظام الحوكمة وتطبيق إجراءات مكافحة الفساد، يمكن لمصر تحسين سمعتها وجذب المزيد من الاستثمارات والتمويل الخارجي.

أضاف أنه سداد الديون الخارجية يعد تحديًا هامًا لمصر، لكن من خلال تنفيذ استراتيجيات فعالة مثل تحسين الاقتصاد المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتعاون الدولي والمساعدات المالية، وإعادة هيكلة الديون، وزيادة الصادرات، والتحكم في الإنفاق الحكومي، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، يمكن لمصر أن تحقق نجاحًا في سداد الديون الخارجية.

وأكد أنه من خلال تحقيق النجاح في سداد الديون الخارجية، يمكن لمصر أن تستعيد استقرارها المالي وتعزز ثقة المستثمرين الداخليين والخارجيين. كما يمكن لها أن تستفيد من فرص التنمية الاقتصادية والاستثمارات الجديدة التي تعزز النمو وتحسن مستوى معيشة المواطنين.

أوضح أن النجاح في سداد الديون الخارجية يتطلب أيضًا استمرار الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة ومستدامة، وتعزيز التعليم والتدريب المهني لتعزيز القدرات البشرية وتعزيز الابتكار والتنافسية.

وأكد أنه نجاح مصر في سداد الديون الخارجية يتطلب اتباع استراتيجية شاملة ومتكاملة تركز على تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات وتحسين إدارة الموارد المالية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق هذه الأهداف سيساهم في استعادة استقرار مصر المالي وتعزيز تنميتها وازدهارها على المدى الطويل.