جامعة قناة السويس تعتمد لجنة عليا لأخلاقيات البحث العلمي

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على حرص واهتمام إدارة الجامعة بالبحث العلمي، ودعم الباحثين، موضحا أن البحث العلمي هو قاطرة التنمية، والمحرك الأساسي للتقدم نحو المستقبل.

وأوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه تم العمل على تفعيل دور لجنة أخلاقيات البحث العلمى بالجامعة، لضبط آليات إجراء المشروعات البحثية ( تسجيلات رسائل الماجستير / الدكتوراه ) في كل مراحلها، سواء أثناء الإعداد أو التفيذ، ومن ثم نشر نتائجها، حتى تتأكد اللجنة أن البحوث الجارية والمسجلة أكاديميًا بالكليات تتسم بالمصداقية والقيم العلمية النبيلة، وأنها تتم في إطار أخلاقي، يحترم قيم المجتمع الأكاديمي المتعارف عليها.

وقد شهد اجتماع اليوم للجنة أخلاقيات البحث العلمي مناقشة مدى التزام الباحثين بجامعة قناة السويس بالجوانب الأخلاقية والمصداقية والقيمة العلمية والاجتماعية للبحث العلمي، بدءا من مرحلة الإعداد ثم التنفيذ ثم نشر النتائج.

تشكيل اللجنة

جدير بالذكر، أن مجلس جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور اعتمد تشكيل اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي وقد جاء برئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عضوية كلا من الدكتور إبراهيم حسين أحمد استاذ متفرغ بقسم الجراحة والتخدير كلية الطب البيطري، الدكتورة راندا علي عبدالسلام أستاذ بقسم الكيمياء التحليلية كلية الصيدلة، الدكتورة ميرفت الشبراوي الغريب رئيس قسم الرمد بكلية الطب البشري، الدكتور فايز محمد محمد صميدة أستاذ متفرغ بقسم علم الحيوان كلية العلوم، الدكتور بيومي محمد ضحاوي أستاذ متفرغ بقسم التربية المقارنة كلية التربية، الدكتور تامر نبيل محمود عميد الكلية المصرية الصينية، الدكتور سعيد على الشربيني عضو مجتمعي، الدكتورة سهير ابو عيشه أمين عام الجامعة، وفاطمة محمد عبد النعيم سكرتارية.