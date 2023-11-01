الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس "كهرباء القناة" يوجه بالانتهاء من مشاريع القطاع بالمدن الجديدة

خلال اللقاء
خلال اللقاء

أجرى المهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء، زيارة مفاجئة لقطاع كهرباء المدن الجديدة، وعقد اجتماعا موسعا مع قيادات القطاع بحضور المحاسب عزت إبراهيم، رئيس القطاعات المالية والتجارية بالشركة، والمهندس جمال صديق، رئيس قطاع المدن الجديدة.

“كهرباء القناة” تكافح سرقات التيار وتفعل دور الضبطية القضائية

وطالب رئيس الشركة بسرعة الانتهاء من كافة المشاريع القومية بالمدن الجديدة، مشددا على ضرورة حسن استقبال المواطنين والمستثمرين وإنهاء كافة طلباتهم القانونية فورا.

وشدد على ضرورة التعاون الكامل مع أجهزة المدن الجديدة وكافة أجهزة الدولة المختلفة، منوها بأهمية وضع جدول زمني محدد وخطة للانتهاء من كافة الشبكات الجاري تأهيلها في قطاع المدن الجديدة قبل بداية فصل الشتاء.

وأكد ضرورة التنفيذ الفعلي لكافة خطط الإحلال والتجديد والتوسعات مع تشكيل لجان للمرور على ما يتم تنفيذه طبقا للمواصفات الفنية العالمية، كما شدد على ضرورة الانتهاء من تركيب كافة العددات وعدم ترك أي مشترك يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية.

وشدد على ضرورة مكافحة سرقات التيار وتفعيل دور الضبطية القضائية في ذلك، كما أكد ضرورة الاهتمام بالتحصيل وتحصيل مستحقات الشركة حتى تفي الشركة بالتزاماتها.

ونوه رئيس الشركة خلال اللقاء بأهمية التصدى لظاهرة خطيرة انتشرت وهي سمسرة توريد المهمات التي انتشرت في أكثر من قطاع، ما يضر بالشبكات، نظرا لأن أغلب المهمات غير مطابقة للمواصفات وتصنع أو يعاد تأهيل القديمةن موضحا أن أسعار المهمات في الشركة هي أسعار المصانع المعتمدة من الشركة القابضة لكهرباء مصر، وجميعها مطابقة للمواصفات الفنية العالمية ومتوفرة بكميات كبيرة جدًا، مع منح الشركة تسهيلات كبيرة في السداد دعمًا للاقتصاد القومي.

المهندس سامي ابو وردة شركة القناة لتوزيع الكهرباء الكهرباء توزيع الكهرباء المدن الجديدة

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