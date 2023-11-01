الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إجازات شهر نوفمبر 2023.. والإجازات الرسمية كاملة فى عام 2024

اجازة
اجازة

يبحث العديد من المواطنين عن إجازات شهر نوفمبر 2023، وذلك بالتزامن مع بداية شهر نوفمبر لعام 2023؛ فى هذا السياق ترصد “الدستور” كافة التفاصيل عن إجازات شهر نوفمبر 2023.

الإجازات الرسمية في شهر نوفمبر 2023

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1 - يوم الجمعة 3 نوفمبر 2023

2 - يوم السبت 4 نوفمبر 2023

3 - يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023

4 - يوم السبت 11 نوفمبر 2023

5 - يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023

6 - يوم السبت 18 نوفمبر 2023

7 - يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023

8 - يوم السبت 25 نوفمبر 2023

أجندة إجازات عام 2024 الرسمية.. ورابط الاستعلام عنها

تعرف على إجازات شهر نوفمبر 2023

الإجازات الرسمية فى عام 2024

وبالتزامن مع البحث عن إجازات شهر نوفمبر، يبحث المواطنين أيضًا عن الاجازات الرسمية فى عام 2024 والذي يفصلنا عنه شهور قليلة والإجازات الرسمية فى عام 2024 كالتالى:

-إجازة رسمية يوم الخميس الذي يوافق 25 يناير 2024، عيد الشرطة.

-إجازة رسمية يوم الأربعاء الذي يوافق 10 أبريل 2024، عيد الفطر المبارك.

-إجازة رسمية يوم الخميس الذي يوافق 11 أبريل 2024، إجازة عيد الفطر المبارك.

- يوم الخميس الذي يوافق 25 أبريل 2024، عيد تحرير سيناء.

- يوم الأربعاء الذي يوافق 1 مايو 2024، عيد العمال.

- يوم الأحد الذي يوافق 5 مايو 2024، عيد الفصح القبطي.

- يوم الإثنين الذي يوافق 6 مايو 2024، عيد شم النسيم.

- يوم السبت الذي يوافق 15 يونيو 2024، أجازة يوم وقفة عرفات.

- يوم الأحد الذي يوافق  16 يونيو 2024، عيد الأضحى المبارك.

- يوم الإثنين الذي يوافق 17 يونيو 2024، إجازة عيد الأضحى المبارك.

-إجازة رسمية يوم الأحد الذي يوافق 30 يونيو 2024، ثورة 30 يونيو.

-إجازة رسمية  يوم الأحد الذي يوافق  7 يوليو 2024، رأس السنة الهجرية.

-إجازة رسمية  يوم الثلاثاء الذي يوافق 23 يوليو 2024، عيد الثورة.

-إجازة رسمية  يوم الأحد الذي يوافق 15 سبتمبر 2024، عيد المولد النبوي الشريف.

-إجازة رسمية  يوم الأحد الذي يوافق 6 أكتوبر 2024، عيد القوات المسلحة.

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