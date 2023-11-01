برلماني: فتح معبر رفح لدخول المصابين يؤكد دعم مصر للقضية الفلسطينية

قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار مصر بفتح معبر رفح واستقبال الجرحى والمصابين من الأشقاء في فلسطين للعلاج في مصر، دليلًا قاطعًَا على وقوف مصر ومساندتها للقضية الفلسطينية وكذلك الدور الإنساني المهم تجاه الأشقاء في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف قريطم، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر بذلت ولا تزال تبذل مجهودات كبرى من أجل دعم القضية الفلسطينية، مشيدًا بزيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووفد من الوزراء والسياسيين والإعلاميين إلى محافظة شمال سيناء ومعبر رفح بالأمس، ورسائل الدعم التي تم التأكيد عليها خلال المؤتمر الصحفي أمام معبر رفح.

دور مصر تجاه القضية الفلسطينية

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الدور المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدات من أي طرف، فمصر تتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها قضيتها، وأفشلت مخططات تصفيتها التي سعى لها الاحتلال من خلال محاولات ودعوات التهجير القسري للفلسطينيين إلى خارج أراضيهم.

وأكد قريطم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا يزال يقود العديد من التحركات من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضرورة إدخال أكبر قدر من الشاحنات والقوافل المحملة بالمواد الاغاثية والانسانية إلى قطاع غزة، والتأكيد على أنه لا بديل عن حل الدولتين من أجل استقرار الأوضاع في المنطقة.