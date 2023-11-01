أشرف القدرة: الاحتلال ارتكب 950 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية واستهدف 58 مؤسسة صحية

أعلن الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن عدد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن حصيلة ضحايا العدوان ارتفع إلى 8796 شهيدا بينهم 3648 طفلا، و2290 سيدة، وإصابة 22 ألفا و219 شخصا.

وأوضح وزارة الصحة الفلسطينية أنه ارتفع إلى 950 مجزرة تجاه العائلات الفلسطينية.

وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الطواقم الطبية أدت إلى استشهاد 132 من الكوادر الصحية، وتدمير 25 سيارة إسعاف.

وأوضح أن وزارة الصحة تتلقى المزيد من البلاغات عن مفقودين تحت الأنقاض، حيث وصل عددهم 2030 بلاغا بينهم 1120 بلاغا عن مفقودين من الأطفال.

وأكد بأن الاستهداف المركز للمرافق الصحية أدى إلى استهداف 58 مؤسسة صحية وخروج 16 مستشفى و32 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.

وزيرة الصحة الفلسطينية تحذر من استمرار ضرب المستشفيات

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن توقف مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة عن العمل.

وذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية ، في بيان صحفي اليوم، أن حياة ٧٠ مريضًا بالسرطان داخل المستشفى مهددة بشكل خطير، حيث يبلغ عدد مرضى السرطان في قطاع غزة نحو ٢٠٠٠ مريض، يعيشون في ظروف صحية كارثية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع ونزوح عدد كبير.

وأضافت الكيلة أن مجمع الشفاء الطبي سيتوقف عن العمل خلال أقل من ٢٤ ساعة جراء نفاد الوقود، حيث يعمل المستشفى حاليًا بأقسام الطوارئ والجراحة والكلى والعناية المكثفة وحاضنات الأطفال فقط، وأنه يعمل بسعة تفوق أضعاف طاقته الاستيعابية وبكادر لا يغطي ٣٠٪ من الاحتياج اللازم.

ويبلغ عدد المواطنين المستأمنين من عدوان الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي وحوله بنحو ٥٠ ألفَ مواطن، حيث يتعرض محيط المستشفى لقصف إسرائيلي متكرر.

وجددت الوزيرة مناشدات عاجلة بوقف العدوان الإسرائيلي والسماح بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذلك السماح بإدخال الفرق الطبية المتطوعة وإخراج الجرحى للعلاج.