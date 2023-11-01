الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستشفى الشيخ زويد بشمال سيناء يستقبل 10 مصابين قادمين من غزة للعلاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقبل مستشفى الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، 10 مصابين فلسطينيين قادمين من قطاع غزة، لتلقي العلاج في مصر.

وصل صباح اليوم،81 مصابًا كدفعة أولى من المصابين من قطاع غزة، ومن المقرر أن تستقبل مصر دفعات أخرى من المصابين خلال الأيام المقبلة.

وأشارت مصادر طبية في مستشفى الشيخ زويد، إلى أن 10 مصابين تم تحويلهم للمستشفى حتى الآن، وجارٍ فحصهم بشكل متكامل، على أن يتم إجراء عمليات جراحية للحالات التي تحتاج ذلك.

تجهيز المستشفيات لاستقبال المصابين الفلسطينيين

فيما رفعت مستشفيات محافظة شمال سيناء، درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الجرحى القادمين من قطاع غزة، حيث جرى إنشاء مستشفى ميداني بالشيخ زويد بعد تركيب الكرافانات، والخيام، سعة الخيمة الواحدة 20 سريرًا، بطول 15 مترًا، وإجمالي مساحة المستشفى الميداني 30 طولًا في عرض 46 مترًا، بخلاف الجانبين غرف عمليات وملاحظة وأشعة، ومن المقرر أن تكون نقطة ارتكاز رئيسية لاستقبال الحالات وفرزها والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، وتحويلها للمستشفيات وفقًا لحالتهم الصحية، فضلًا عن تجهيز مستشفى الشيخ زويد والعريش لاستقبال المصابين.

جاهزية مستشفيات جامعة قناة السويس

فيما أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جاهزية كل المستشفيات الجامعية؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الأخيرة؛ وذلك بالتزامن مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، ورفع جاهزية كل المستشفيات الجامعية.

وأعلن "مندور" جاهزية الأطقم الطبية للتعامل مع الحالات القادمة من قطاع غزة، لافتًا إلى الانتهاء من كل التجهيزات اللازمة داخل المستشفي الجامعي.

خطة وزارة الصحة

فيما وضعت وزارة الصحة خطة طوارئ وتشمل الخطة تقديم الخدمات العلاجية، سواء في الجراحات التخصصية أو في علاج الإصابات المعقدة، والكسور والحروق، والحالات الطبية الحرجة، مع رصد الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكر والفشل الكلوي والأورام، إلى جانب الخدمات الوقائية، من خلال ترصد الأمراض المعدية وعلاجها وتوفير التطعيمات والأمصال اللازمة لها.

أخبار معرض رفح أسماء المصابين الفلسطينيين أسماء المصابين الفلسطينيين في مصر مصابين فلسطين في مصر أسماء مصابين فلسطين مصابين فلسطين غزة مستشفي الشيخ زويد مستشفي الشيخ زويد المركزي

مواد متعلقة

كيف تعاملت الأطقم الطبية أمام معبر رفح مع المصابين القادمين من غزة؟

محافظ شمال سيناء: وفّرنا شققًا سكنية غرب العريش للعالقين الفلسطينيين

تعرف على مهام المستشفى الميدانى بسيناء.. وكيف استعد لاستقبال مصابى فلسطين؟

ضمن"حياة كريمة".. الكشف على 1238 حالة في قافلة طبية مجانية بوحدة الخفيج بالقصاصين

جاهزية الأطقم الطبية بمستشفيات جامعة القناة للتعامل مع الحالات القادمة من غزة

رئيس "مياه القناة": حملات مكبرة لإزالة التعديات على الشبكات

"صحة الإسماعيلية" تشن حملة مفاجئة على عدد من المنشآت الطبية

الإسماعيلية: بدء تطوير محور صبرى مبدى.. والتشغيل التجريبي لشبكة فلتر الكيلو 2 خلال أسبوع

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى جباليا

بلاغ للنائب العام ضد داليا زيادة: تسعى للتخابر مع دولة أجنبية

مع دخول مصابى فلسطين لمصر.. انطلاق حملة للتبرع بالدم فى الإسماعيلية

من هي داليا زيادة؟ وأبرز تصريحاتها الداعمة للاحتلال

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

مصادر تنفى لـ"القاهرة الإخبارية" استشهاد فلسطينيين داخل سيارات الإسعاف برفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

سيد أبو ليلة

سيد أبوليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء فى الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا