مستشفى الشيخ زويد بشمال سيناء يستقبل 10 مصابين قادمين من غزة للعلاج

استقبل مستشفى الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، 10 مصابين فلسطينيين قادمين من قطاع غزة، لتلقي العلاج في مصر.

وصل صباح اليوم،81 مصابًا كدفعة أولى من المصابين من قطاع غزة، ومن المقرر أن تستقبل مصر دفعات أخرى من المصابين خلال الأيام المقبلة.

وأشارت مصادر طبية في مستشفى الشيخ زويد، إلى أن 10 مصابين تم تحويلهم للمستشفى حتى الآن، وجارٍ فحصهم بشكل متكامل، على أن يتم إجراء عمليات جراحية للحالات التي تحتاج ذلك.

تجهيز المستشفيات لاستقبال المصابين الفلسطينيين

فيما رفعت مستشفيات محافظة شمال سيناء، درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الجرحى القادمين من قطاع غزة، حيث جرى إنشاء مستشفى ميداني بالشيخ زويد بعد تركيب الكرافانات، والخيام، سعة الخيمة الواحدة 20 سريرًا، بطول 15 مترًا، وإجمالي مساحة المستشفى الميداني 30 طولًا في عرض 46 مترًا، بخلاف الجانبين غرف عمليات وملاحظة وأشعة، ومن المقرر أن تكون نقطة ارتكاز رئيسية لاستقبال الحالات وفرزها والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، وتحويلها للمستشفيات وفقًا لحالتهم الصحية، فضلًا عن تجهيز مستشفى الشيخ زويد والعريش لاستقبال المصابين.

جاهزية مستشفيات جامعة قناة السويس

فيما أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جاهزية كل المستشفيات الجامعية؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الأخيرة؛ وذلك بالتزامن مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، ورفع جاهزية كل المستشفيات الجامعية.

وأعلن "مندور" جاهزية الأطقم الطبية للتعامل مع الحالات القادمة من قطاع غزة، لافتًا إلى الانتهاء من كل التجهيزات اللازمة داخل المستشفي الجامعي.

خطة وزارة الصحة

فيما وضعت وزارة الصحة خطة طوارئ وتشمل الخطة تقديم الخدمات العلاجية، سواء في الجراحات التخصصية أو في علاج الإصابات المعقدة، والكسور والحروق، والحالات الطبية الحرجة، مع رصد الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكر والفشل الكلوي والأورام، إلى جانب الخدمات الوقائية، من خلال ترصد الأمراض المعدية وعلاجها وتوفير التطعيمات والأمصال اللازمة لها.