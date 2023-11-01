الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

معهد جوته يعلن التفاصيل الكاملة للاحتفال باليوبيل الفضي ليوم معلمي اللغة الألمانية

معهد جوته
معهد جوته

ينظم معهد جوته بالقاهرة، اليوبيل الفضي لمعلمي اللغة الألمانية تحت شعار "الألمانية بإبداع وتناغم"، السبت ٤ نوفمبر في مقر المعهد بالدقي، على مدار الخمس وعشرين عام، ويقدم يوم معلمي اللغة الألمانية الفرصة لمعلمي الألمانية من جميع أنحاء الجمهورية للتواصل، والتعرف على أحدث الطرق التربوية والتعليمية لتدريس للغة.

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يعد يوم معلمي اللغة الألمانية أحد أهم الفعاليات السنوية لمعهد جوته القاهرة، وفرصة لتكريم معلمي اللغة الألمانية على مجهوداتهم في مجال تدريس الألمانية. 

يشمل برنامج اليوم لهذا العام مجموعة من ورش العمل والمحاضرات والندوات، المحاضرة الرئيسية بعنوان "نحو المستقبل بقلوبنا وعقولنا وأيدينا"، وتسلط "ياسمين جانداتشي" الضوء على تطور طرق التدريس، وتستشرف طرق تدريس جديدة التي تشجع الطلاب على استخدام جميع حواسهم في التعلم، والاستفادة من الإمكانيات الرقمية الحديثة المتنوعة. 

يحتوى البرنامج على ٢۰ ورشة عمل تتناول موضوعات مثل الاستفادة من تطبيقات المحمول، الموسيقى، الأفلام، الألعاب، التمثيل المسرحي، وأنشطة التعليمية الحركية، بهدف جعل التعلم أكثرحيوية وإبداعية وديناميكية، ويستطيع المعلمون المشاركون الإختيار من بينها.   
 

تقدم لهذا العام ما يقرب من ١٤٠٠ معلم ومعلمة للغة الألمانية من محافظات القاهرة، والجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، الغربية، الدقهلية، الإسماعيلية، ومحافظات الصعيد، تم قبول ٤٥٠ معلم ومعلمة للمشاركة ويتوقع حضورهم للفعالية.  
 

من جانبه عبر سيباستيان فوتر – مدير قسم اللغة في معهد جوته القاهرة: " في ظل الاهتمام المتزايد بتعلم وتعليم اللغة الألمانية في مصر، تعد هذه الفعالية علامة فارقة في سلسلة فعالياتنا، ومناسبة خاصة لتقدير والاحتفاء بعمل معلمي اللغة الألمانية المتميز في مصر، ومنصة للتواصل وتبادل الخبرات، يدعوهم شعار هذا العام "الألمانية بإبداع وتناغم" إلى تصميم الدروس بطريقة مبتكرة وديناميكة لتشجيع الطلاب. 
 

يشارك في الفعالية خبراء التدريس من مصر وألمانيا وتتاح الفرصة للمشاركات والمشاركين التعرف على الطرق والمواد التعليمية المتنوعة، وتبادل خبراتهم العملية في ظل الطرق التربوية المتبعة. 
 

السمك الذهبي في معهد جوته مديرة معهد جوته رئيسة معهد جوته كارولا لينتز علي طاولة معهد جوته الألماني رئيسة معهد جوته

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