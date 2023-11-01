الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

١٢.٧% زيادة في إيرادات شهر أكتوبر بهيئة الأوقاف المصرية

الأوقاف المصرية
الأوقاف المصرية

تواصل هيئة الأوقاف المصرية تحقيق إنجازاتها في مجال تعظيم إيرادات وأرباح وعوائد الوقف، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ١٠/ ٢٠٢٣م حتى ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٣م مبلغًا وقدره (٢٢٠،٢٠٦،٨٢٦) جنيهًا، بزيادة قدرها (٢٤،٨٢٣،١٣٦) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (١٢.٧%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م، وبزيادة قدرها (٤٦،٥٦٩،٥٩٥) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (٢٦.٨%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام   المالي  ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م.

في حين بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ٧/ ٢٠٢٣م حتى ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٣م مبلغًا وقدره (٧٥٢،٠٩٦،٣٢٤) جنيهًا، بزيادة قدرها (١١٢،٣٤٢،٧٠٦) جنيه، بنسبة تقدر  بنحو (١٧.٦%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م وبزيادة قدرها (٢١٤،٥٥٩،٠٩٩) جنيهًا، بنسبة قدرها (٣٩.٩%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي  ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م.

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