في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بمتابعة مواصلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الجهات التابعة للوزارة إلى العاملين في القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية ودعم الصادرات المصرية وكذا حماية المستهلك المصري، وحيث أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) أحد هذه الجهات أعلن د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية تجديد منح مركز التدريب كيوكاب التابع للمعمل شهادتي ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة وISO 21001:2018 لإدارة جودة المنشآت التعليمية للعام الثاني على التوالي.

وذلك وفقا لتوصية لجان المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمركز، مؤكدًا على تميز المعمل في تطبيق المعايير الدولية للجودة في جميع أقسامه وخدماته والذي يعكس إستراتيجيته للسير وفق خطة ورؤية المركز المستقبلية.

المركزي لمتبقيات المبيدات يواصل النجاح في تجديد منح الأيزو لمركز التدريب

وفي هذا الإطار أعلنت د هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات ورئيس مركز التدريب أن هذا الإنجاز يأتي في إطار خطة المعمل لتطوير جودة جميع أقسامه المختلفة للعملاء وأشارت إلى مدى أهمية وجود مركز تدريب معتمد يهدُف إلى رفع كفاءة الباحثين والمتخصصين العاملين في مجال سلامة الغذاء وتحليل الملوثات على المستويين المحلي والدولي وكذا الطلاب والخريجين.

كما يقدم المركز الدعم والتعاون مع المنظمات غير الحكومية للتدريب على مشاريع التنمية الزراعية المستدامة كجزء فاعل في المجتمع الزراعي، كما يستهدف تقديم الإستشارات اللازمة في مجال سلامة الغذاء وجودة المعامل للحصول على منتج غذائي آمن. وفي ذات السياق أكدت عبداللاه قيام مركز التدريب كيوكاب بتنفيذ مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية على المستويين الدولي والمحلي حيث قام بتنفيذ عدد 4 برامج متخصصة لدول عربية هي اليمن وموريتانيا وسوريا وفلسطين في مجالي الكشف عن السموم الفطرية في الأغذية، طرق وتقنيات تحليل مضافات الأغذية باستخدام جهاز الكروماتوجرافي السائل عالي الكفاءة HPLC.

كما قام المركز بتنفيذ عدد 2 برنامج تدريبي لدولتي بتسوانا ورووندا في مجالي طرق وتقنيات الفحص والتقدير الميكروبي فى العينات الغذائية والبيئية، إختبارات سلامة الغذاء ونظم الجودة وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أما على الصعيد المحلي فقد قام المركز بتنفيذ أكثر من 25 برنامج متخصص لجهات عديدة منها برنامج متخصص في الأيزو 17025 بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية في مصر، كما تم عمل برامج متخصصة في مجال طرق وأساليب سحب العينات لأعضاء غرفة الصناعات الغذائية، المجلس التصديري للصناعات الغذائية، المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وشركات إنتاج وتصدير في مجال الصناعات الغذائية من القطاع الخاص والمعامل الخاصة وباحثين من الجامعات والهيئات البحثية وشركات السحب والإعتماد في مجالات متطلبات المواصفات الدولية والسعودية وطرق العد الميكروبي كما قام المركز بتنفيذ عدد 4 برامج تدريب صيفي لأكثر من 200 طالب من طلاب السنوات النهائية بالجامعات المصرية لكليات الزراعة والعلوم والطب البيطري في مجال كفاءة معامل الإختبارات ونظم إدارة الجودة في معامل الاختبار واعتماد المعمل طبقًا لمتطلبات مواصفة الأيزو ISO/IEC 17025:2017.

تدريب الدفعة الأولى من مفتشي الحجر الزراعي المصري

كما قام المركز أيضًا بتدريب الدفعة الأولى من مفتشي الحجر الزراعي المصري بمقر المعمل على "طرق وأساليب سحب عينات الحاصلات الزراعية لتقدير متبقيات المبيدات والسموم الفطرية لمطابقتها مع الحدود القصوي" يأتي كل ذلك في إطار تنفيذ خطة مركز التدريب كيوكاب وفقًا لدور المعمل في مجال سلامة الغذاء وفحص ملوثات الأغذية.



ومما تجدر الإشارة إليه أن المعمل يقوم بتقديم برامج تدريبية دولية ومحلية في مجالات سلامة الغذاء وتحليل الملوثات منذ أكثر من 20 عام ساهم خلالها في رفع كفاءة وإضافة خبرات لمختصصين من دول عربية وأفريقية ومتخصصين في مصر باستخدام أحدث وسائل التدريب وأفضل الخبراء العاملين في هذا المجال.



ويأتي كل ذلك في إطار تحسين وتطوير خدمات المعمل لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق دولية جديدة وذلك عن طريق تطوير جميع أقسام المعمل وتزويدها بأحدث الأجهزة المستخدمة في مجال تحليل الملوثات في العالم وزيادة كفاءة الباحثين والمحللين بالتدريب المستمر على أحدث طرق التحليل باستقدام خبراء دوليين لتدريبهم وأيضا زيادة السعة الإستيعابية للمعمل وكل ذلك انعكس في زيادة عدد العينات الواردة للمعمل بأقسام المعمل المختلفة.