الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الشرقية يستقبل 135 شكوى وطلب خلال أكتوبر الماضي

ابراهيم عز الدين
ابراهيم عز الدين

استقبل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام بالشرقية، خلال شهر أكتوبر الماضي، 135 شكوى وطلب تم حسمها كلها بنسبة 100% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام.

وفي سياق متصل أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالجهود التي يبذلها فريق عمل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام فى تلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية  لحل هذه الشكاوى والاستجابة للطلبات المقدمة.

 

وأكد أن مكتب خدمة المواطنين يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، والعمل على حلها ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تُعلى من شأن المواطن، وتضعه على رأس الأولويات وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى.

ومن جانبه أوضح إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، أن الشكاوى والطلبات التى استقبلتها الإدارة خلال شهر أكتوبر الماضى تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى، بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعى اليد وتظلمات من بعض الموظفين وطلبات لإستخراج معاش تكافل وكرامة وطلبات وظائف بالقطاع الخاص فقط

وفى سياق متصل، استقبل مكتب خدمة المواطنين بديوان عامة محافظة الشرقية، خلال شهر يوليو الماضي،  402 شكوى، جرى الرد على 339 شكوى منها بنسبة 84%، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام، وجارٍ فحص باقي الشكاوى للرد عليها لسرعة الاستجابة وحل مشاكل المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم وإنجازها بأقصى سرعة وتقديمها للمواطنين بشكل لائق.

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