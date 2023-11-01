الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"طب أسوان" تشارك بالمؤتمر السنوى لجراحات إعادة البناء فى المسالك

فعاليات المؤتمر
فعاليات المؤتمر

شارك الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، اليوم، في الجلسة العلمية عن جراحات إعادة البناء في المسالك، وذلك بالمؤتمر العلمي المقام بالقاهرة على مدار 4 أيام، وفي إطار تبادل الخبرات. 

تفاصيل المؤتمر 

من جهته، قال الدهشوري إن هذا المؤتمر يأتي سنويًا، وتأتي مشاركة قسم المسالك طب جامعة أسوان في إطار نقل الخبرات ومواكبة كل ما هو جديد في تخصصات المسالك البولية وجراحتها، وتعد مشاركة أعضاء هيئة التدريس بقسم المسالك بطب أسوان دليل على نهضة قسم المسالك وتطوره في إنشاء التخصصات المختلفة بالقسم التي تخدم المرضى في محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.

وأضاف "الدهشوري" أنه ألقى محاضرة عن جراحات إصلاح ضيق مجرى البول. 

وألقى الدكتور عمرو علم الدين، مدرس المسالك بالقسم طب أسوان، محاضرة تحت عنوان "الجديد في جراحات الضعف الجنسي عند الرجال"، وشارك بالمؤتمر نخبة في ذات التخصص من مختلف الجامعات بقسم المسالك. 

كما ألقى الدكتور أحمد صلاح المدرس بقسم المسالك كلية طب جامعة أسوان، محاضرة علمية تحت عنوان "الجديد في علاج السلس البولي عند السيدات"، وكيفية طرق العلاج والتشخيص السليم والمبكر.

جامعة أسوان كلية الطب الجلسة العلمية عن جراحات إعادة البناء في المسالك مؤتمر سنوي تبادل الخبرات

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