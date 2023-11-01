"السياحة والمصايف" بالإسكندرية تشن حملات تفتيشية على 78 منشأة سياحية

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبدالرازق، حملات مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتفتيش على المنشآت والمحال والأنشطة السياحية، شملت نطاق أحياء شرق، ووسط، ومنتزه أول.

جاء ذلك بناءً على تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات والرقابة على المنشآت للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

وأسفرت حملات التفتيش عن المرور على 78 منشأة، منها 29 منشأة غير ملتزمة باعتماد قائمة الأسعار و8 منشآت تبيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة والمصايف، و8 منشآت مخالفة لوجود قائمة أسعار منتهية، كما تم التفتيش على 19 منشأة ملتزمة بقائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة.

وسائل التواصل لشكاوى المواطنين

هذا وتؤكد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الإدارة جاهزة لتلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم على الأرقام التالية:

01270746490

01289252668

01119555946

01501297888

أو عبر بريد الصفحة الرسمية

https://www.fb.com/Alexandria.tourism

أو من خلال موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ww.catr.gov.eg