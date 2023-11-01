الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أشرف صبحي يُشيد بأداء لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

أشرف صبحي
أشرف صبحي

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمشاركة 17 لاعبا ولاعبة من لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، في منافسات الثلاث بطولات لرفع الأثقال وهما البطولة العربية للكبار والشباب والناشئين، البطولة الإفريقية للكبار والشباب والناشئين، وبطولة كأس الأندية الإفريقية.

استطاع لاعبو المشروع القومي تحقيق 105 ميدالية متنوعة، حيث حقق اللاعبون 18 ميدالية في منافسات اليوم الأول، و 33 ميدالية في فعاليات اليوم الثاني، و 20 ميدالية في منافسات اليوم الثالث، و34 ميدالية في اليوم الرابع والأخير، بالإضافة إلى حصولهم على لقب كأس الأندية الإفريقية.

أوضح وزير الشباب والرياضة أن تلك النتائج التي يحققها لاعبو المشروع القومي يوماً تلو الآخر بفضل دعم القيادة السياسية، وتُعد خطوة نحو تعزيز مكانة المشروع، وتبرهن علي نجاح المشروع باعتباره نواه للمنتخبات الوطنية في تقديم أبطالاً رياضيين في مختلف الألعاب، ويهتم باكتشاف المواهب الرياضية في جميع المحافظات، ويقدم كل الدعم والرعاية لهم، مشددًا علي المتابعة الدورية للمشاركين في المشروع، والتقييم المستمر لمستواهم لإعداد أفضل المواهب.

وأعرب صبحي عن إيمانه بأن لاعبي المشروع القومي للموهبة هم رموز الأمل والتحفيز للشباب المصري، ومن خلال دعم الشباب الرياضي وتوفير البنية التحتية المناسبة والبرامج التدريبية المتخصصة، ستستمر وزارة الشباب في خلق الفرص وتعزيز الطموحات الرياضية للأجيال القادمة، لافتًا إلي إلتزام الدولة المصرية بأن يكون الشباب الموهوب والأبطال الرياضيين هم مصدر فخر للدولة المصرية.

وطالب الوزير لاعبي المشروع القومي  بالاستمرار في تحقيق المزيد من الميداليات والأرقام العالمية، ورفع علم مصر في المحافل الدولية، منوها إلى استمرار الوزارة في دعم برامج ورعاية الأبطال الرياضيين تماشيا مع رؤية الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي تشهد العديد من الإنجازات، والرقي على مستوى مختلف القطاعات.

وقد جاءت قائمة لاعبو المشروع القومي الذين شاركوا في البطولات كالتالي:- “حلمي عبد الباري، نور الدين محمد، السيد محمد، عبد الرحمن حسين، بسمة رمضان، حبيبة سعد، حنين أحمد، ريناد محمد، رحمة أحمد، ميرنا محمد، نضال محمد، نورا عصام، ملك حسن، نعمة أحمد، عبير محمد، زينب عبد الحميد“.


يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ المشروع القومي للبطل الأوليمبي والموهبة على مستوي جميع محافظات الجمهورية؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين في عدد من الألعاب الفردية والجماعية.
 

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مشروع البطل الاولمبي منافسات أبطال العالم في رفع الأثقال الناشئي

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