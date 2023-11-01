وزير الشباب والرياضة يلتقى سفير مصر الجديد فى بيرو

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، السفير أحمد حمدي، السفير المصري في بيرو، وذلك قبل سفره لتولي مهام منصبه كسفير لمصر في بيرو.

تناول اللقاء التنسيق لتعزيز التعاون المشترك بين مصر وبيرو، في العديد من المجالات ومنها الشبابية والرياضية.

تقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة للسفير، على توليه المنصب، مشيرًا إلى أن التعاون الثنائي بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الخارجية يتم على أكمل وجه خلال الفترة الحالية، وأن الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الخارجية في التواصل مع الدول المختلفة، والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والفعاليات المختلف التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة مع الجهات المختلفة في هذه الدول، وهو ما يعود بالنفع على الشباب، وأيضا تعميق العلاقات بين مختلف الدول.

وأشار "صبحي"، إلى مناقشة العديد من المشروعات مع السفير، والتي تتناول التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الشبابي والرياضي، وهو ما سيقوم السفير بطرحه ومناقشته مع الجانب الآخر؛ للبدء في وضع خطة لتنفيذها.

على جانب آخر، تستمر الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في تنفيذ فعاليات النسخة الرابعة من سلسلة لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك" بالمدينة الشبابية ببورسعيد، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة الإدارية.

في اليوم الثاني من اللقاءات، تم مناقشة الإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد وقانون شغل الوظيفة العامة. قدم اللواء دكتور نبيل محمود حسن، أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة، عرضًا شاملاً للقانون الجنائي وتركيزًا خاصًا على الجرائم الجنائية التي يمكن أن يرتكبها الموظف العام في مجال عمله، بالإضافة إلى توضيح سبل حماية الموظف العام من ارتكاب تلك الجرائم.

كما تم شرح قانون شغل الوظيفة العامة والاستمرار فيه، المعروف بقانون المخدرات، مع تسليط الضوء على الأضرار التي تنجم عن استخدام المخدرات والغايات التي يهدف إليها المشرع من هذا القانون.

شهدت الجلسات تفاعلاً كبيرًا من المشاركين، حيث تمت مناقشة وطرح تساؤلات متنوعة، وأجاب اللواء دكتور نبيل محمود حسن، على هذه التساؤلات بشكل مفصل وشامل.

تقديرًا لجهوده، تم تكريم اللواء دكتور نبيل محمود حسن من قبل دينا بيومي، مديرة أعمال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، حيث تم تقديم درع الإدارة العامة له تقديرًا لمساهمته الفعالة في النجاح الذي حققته النسخة الرابعة من اللقاءات.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات النسخة الرابعة والأخيرة من سلسلة لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك" غدا، وذلك بعقد جلسات مناقشة وورش عمل حول مواضيع متنوعة تهم الشباب في بورسعيد. يهدف هذا الحدث إلى زيادة الوعي والمعرفة لدى الشباب بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي والقطاع العام.

وتعتبر هذه السلسلة من اللقاءات فرصة للشباب للتفاعل وطرح الأسئلة والاستفسارات حول القوانين والتشريعات المتعلقة بالشباب والعمل الحكومي. كما توفر الفرصة للمشاركين للاستفادة من خبرات الخبراء والمتخصصين في المجالات ذات الصلة.

تأتي هذه السلسلة من اللقاءات في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة الإدارية، حيث تعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتشجيع المشاركة الشبابية في عملية صنع القرار.

ويستفيد الشباب المشاركون في هذه اللقاءات من المعلومات والمعرفة التي تم تقديمها، وأن يتمكنوا من تطبيقها في حياتهم اليومية وفي مساراتهم الوظيفية المستقبلية.

تعد هذه السلسلة من اللقاءات ببورسعيد نموذجًا يحتذى به في تعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم من المعرفة والتوجيه في قضايا الحقوق والواجبات. ومن المهم أن تستمر مثل هذه الفعاليات في مختلف المناطق والمحافظات؛ لتعم الفائدة والتأثير الإيجابي على الشباب في جميع أنحاء الجمهورية.