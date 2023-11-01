رئيس مجلس الأعمال الأسترالي: 10 مليارات دولار حجم استثمار شركاتنا فى مصر

قال المهندس مصطفي إبراهيم رئيس مجلس الأعمال المصري الأسترالي، إن العلاقات المصرية الأسترالية تتسم بالتعاون والتبادل في عديد من المجالات وتشمل قضايا ثنائية وتعاون في المنتديات الدولية.

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حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين

وأكد مصطفي إبراهيم في تصريح للدستور، أن حجم التعاون بين مصر وأستراليا يأتى فى مقدمته المجالات الاقتصادية من خلال تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين وتشمل مجالات تنمية البنية التحتية والقطاع الزراعي والتعدين والسياحة والتكنولوجيا والاتصالات، والطب ، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 703 مليون دولار خلال العام الماضي، موضحًا أن حجم استثمارات الشركات الأسترالية العاملة فى مصر يتخطي 10 مليارات دولار فى قطاع البترول والمقاولات والطاقة المتجددة.

ونوه رئيس الجانب المصري الأسترالي، أن العلاقات المصرية الأسترالية تستهدف تعزيز التعاون والتبادل في مختلف المجالات والتى تعد هذه العلاقات جزءًا من العلاقات الثنائية التي تسعى إلى تعزيزالتعاون والفهم المتبادل بين البلدين

السياسة الخارجية

وتطرق إلى أن التعاون بين البلدين يشمل مشاركة المنتديات الدولية لتعزيز القضايا السياسية المشتركة والمصالح الوطنية ويمكن أن يصل التعاون في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنتديات إقليمية مثل منظمة التعاون الإسلامي ومنتدى التعاون الأفريقي-الاسترالي.

مشاركة منتديات التغيرات المناخية

وأعلن، أن أبرز المنتديات الدولية بين مصر وأستراليا مناقشة التغيرات المناخية ومدي تعزيز الاستدامة البيئية، لافتًا إلى أن كلا البلدين يعملان سويًا على تنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ UNFCCCواتفاق باريس للمناخ، كذلك مشاركة في المفاوضات الدولية لتحقيق التزاماتهما في مجال تقليل الانبعاثات وتكييف البنية التحتية للتغيرات المناخية.

العلاقات السياسية

وأضاف أن مصر وأستراليا ترتبطان بعلاقات سياسية إيجابية نتيجية لتبادل الزيارات الرسمية بين المسؤولين الحكوميين فى البلدين التى تسهم فى تعزيز التعاون بمجالات السياسة الخارجية والأمن ومكافحة الإرهاب.

السياحة والثقافة

وأشار إلي أن هناك اهتمام من العلاقات المصرية الأسترالية بتعزيز قطاع السياحة والثقافة بين البلدين، لافتًا أن الشعب الأسترالي يرغب دائما لاستكشاف المقاصد السياحية المصرية مثل الأهرامات وغيرها من الأثار فى الأقصر وأبو سمبل مما يسهم فى زيادة ضخ العملة الأجنبية.