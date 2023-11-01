سعر قنطار القطن اليوم الأربعاء وجه بحري وقبلي

يبحث الكثر من المواطنين على أسعار قنطار القطن سواء وجه بحري أو وجه قبلي، وذلك بالتزامن مع فترة الحصاد، وكشف تقرير لمعهد بحوث القطن أنه تم عقد مزاد علني لبيع القطن، بمقر الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بمحافظة الإسكندرية، تحت إشراف شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وبحضور ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، البنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بالإضافة إلى ممثلين عن شركات تجارة الأقطان.

سعر قنطار القطن اليوم وجه بحري وقبلي

وقال مصدر مسئول بمعهد بحوث القطن، إنه قد أسفرت المزادات عن بيع كميات تعادل 40 ألف قنطار، وأن هذه الكميات قد تم إلغاء المزادات لجزء منها يوم السبت الماضي حيث انسحبت جميع الشركات المشاركة نهائيـًا بعد حدوث مشادات مع التجار الموردين للقطن حول الأسعار.

أسعار قنطار القطن اليوم

وسجل سعر الترسية نحو 13.300 ألف جنيه للقنطار للصنف سوبر جيزة 94.

وسجل للقنطار للصنف إكسترا جيزة 96 سعر 15.000 ألف جنيه.

سجل سعر الصنف أكسترا جيزة 92 بمحافظة دمياط 18.450 ألف جنيهًا للقنطار.

وسجل سعر الصنف سوبر جيزة 94 فى محافظات الدقهلية والشرقية والإسماعيلية 15.700 ألف جنيهًا للقنطار.

سجلت أسعار تراوحت من 9.540 إلى 12.540 ألف جنيه للقنطار لصنفي جيزة 95 و98، في حين أنه في وجه بحري.

و سجل الصنف أكسترا جيزة 92 بمحافظة دمياط 18.450 ألف جنيهًا للقنطار.

وسجل الصنف سوبر جيزة 94 فى محافظات الدقهلية والشرقية والإسماعيلية 15.700 ألف جنيهًا للقنطار.

ويذكر أن منظومة تدوال وتسويق القطن قد بدأت عملها في الوجهين القبلي والبحري منذ أوائل الشهر الماضي وسجلت أسعار ترواحت من 9.540 إلى 12.540 ألف جنيه للقنطار لصنفي جيزة 95 و98، في حين أنه في وجه بحري.