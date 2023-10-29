"الزراعة" تكشف عن سعر القطن في وجه بحري

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث القطن أن سعر القطن في محافظة كفر الشيخ تراوحت بين 16 ألف و500 جنيه إلى 18 الف جنيه في المزادات العلنية طبقا للمنظومة الجديدة لتداول القطن.



سعر القطن في كفر الشيخ

وقال الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن منظومة التداول تهدف إلى القضاء على ما يسمي بالسماسرة والجلابين بحيث يكون البيع بدون وسطاء كما يتم ربط سعر القطن المصري داخليا بسعره في الأسواق العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة وهى 4500 جنيه لقنطار الزهر من أقطان الوجه القبلى و5500 جنيه لقنطار الزهر من أقطان الوجه البحرى في حين ارتفعت الأسعار إلى 16 ألف جنية و18 الف جنيه في محافظات الوجة البحري و من خلال تطبيق منظومة التداول يتم البيع بمزاد علنى لتحقيق اكبر قدر من الشفافية وبهدف تحقيق وتعظيم ربحية المزارعين.

زيادة مساحات زراعة القطن في كفر الشيخ

وأكد أنه قد تم تكليف أحد الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال بإنشاء وإدارة مراكز التجميع وما يخصها فى المنظومة، كما توقع زيادة في المساحات المزروعة من القطن الموسم القادم نظرا للأسعار الحالية والتي سيكون لها مردود على إقبال المزارعين وزيادة المساحة.

وأضاف "رضوان " أنه خلال هذا الموسم تم زراعة مساحة 55 ألف فدان إكثار تمثل جميع الأصناف الموجودة على الخريطة الصنفية لانتاج كميات من البذرة و التقاوي المنتقاة التي تكفي لزراعة كل المساحات المستهدف زراعتها الموسم القادم 2024 وبأعلى نقاوة وراثية، مشيرًا إلى أن الصنف الجديد جيزة 98 من طبقة الأقطان طويلة التيلة للوجه القبلى وتم تسجيله العام الماضي 2022 وتم زراعته لأول مرة فى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج هذا الموسم 2023 فى مساحة 85 فدان ويتميز هذا الصنف بتحمل درجات الحرارة العالية ومعدل الخليج المرتفع والكفاءة الانتاجية العالية وأنه سيتم التوسع فى المساحة المنزرعة من هذا الصنف بحيث لا تقل المساحة عن 2000 فدان الموسم القادم 2024.

وأوضح "رضوان "انه من التوقع عقد المزاد الثانى الاقطان الوجه القبلى خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل بمحافظة الفيوم وبالنسبة لاقطان الوجه البحرى تستقبل مراكز التجميع استقبال الأقطان الزهر من المزارعين بداية الشهر الجاري .