الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"عربية النواب": الاعتداء الوحشى على مخيم جباليا يعكس قبح النوايا الإسرائيلية

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، المجزرة البشعة التى ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 400 فلسطينى، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال قامت بإلقاء 6 قنابل إجمالي وزنها 6 أطنان من المتفجرات، وهو ما يفسر حجم الجريمة التى تم ارتكابها على مسمع ومرأى من العالم، الذي لا يحرك ساكنًا من أجل وقف هذه المجازر التى كانت سببًا في انهيار القيم الإنسانية التى أسسها العالم على مدار عقود طويلة.

استهداف المدنيين يعكس إصرار إسرائيل على تهجير الفلسطينيين 

وقال "محسب" إن استمرار إسرائيل فى استهداف المدنيين يعكس إصرارها على تنفيذ مخططها بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وهي الخطوة التي تهدف من خلالها تل أبيب إلى تفكيك القضية الفلسطينية برمتها، بالإضافة إلى تنفيذ خططها التوسعية في المنطقة، وهو ما يؤكد قبح النوايا الإسرائيلية التى تصر على العنف، رافضة كل مفاوضات ومبادرات السلام التى تم طرحها خلال العقود الماضية، مشيرًا إلى أن سياسة التهجير هى سياسة قديمة تبنتها دولة الاحتلال منذ العام 48 عندما أجبرت مئات الآلاف من الفلسطينيين للفرار من منازلهم وأرضهم هروبًا من الموت وملاحقة العصابات الصهيونية لهم.

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تحذير مصر من المساس بسيناء أو أمنها القومي

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية تعي تمامًا هذا المخطط وتتصدى له بكل حسم وصرامة، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع المناسبات، محذرًا من المساس بسيناء أو أمن مصر القومي، ومحاولة تصدير الأزمة لدول الجوار، مشيرًا إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده، أمس، الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أمام معبر رفح، حمل الكثير من الرسائل الهامة، أبرزها أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها، وأن استقرار المنطقة مرتبط بحل الدولتين، مشددًا على رفض مصر القاطع استهداف المدنيين.

وشدد النائب أيمن محسب على أهمية الدور الذي تقوم به مصر في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى تجهيز مستشفي ميداني بالشيخ زويد لعلاج ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع، مؤكدًا على ضرورة وجود ضغط دولى على إسرائيل لضمان وجود ممر آمن لدخول المساعدات، في ظل القصف المتواصل على مدار اليوم على جميع أنحاء القطاع.

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