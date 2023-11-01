الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برلمانى: 285 مليار جنيه استثمارات فى شمال سيناء منذ 2014

اللواء أحمد العوضي
اللواء أحمد العوضي

أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن شمال سيناء تلقت دعمًا كبيرًا من الدولة في مجالات التنمية والبنية التحتية والخدمات، مشيرًا إلى أن المحافظة حصلت على 285 مليار جنيه من إجمالي 700 مليار جنيه تم إنفاقها على  سيناء ومدن القناة في الفترة من 2014 حتى الآن.

 

وقال "العوضي" في مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن رئيس مجلس الوزراء دشَّن اليوم خطة تنموية شاملة لشمال سيناء بقيمة 400 مليار جنيه تستهدف تطوير المحافظة في كافة المجالات، خصوصًا أن لديها إمكانات ضخمة على ساحل البحر المتوسط، بالإضافة إلى بعض الصناعات المهمة مثل الرمال السوداء والرخام والأسمنت.

 

وأشاد "العوضي" بدور أهل سيناء في حماية هذا الجزء المهم من أرض مصر، مؤكدًا أن التنمية هي أحد أهم عوامل تحقيق الأمن القومي والاستقرار في المحافظة.

 

 وأضاف أن سكان سيناء يشاركون في كافة المشروعات التي تُقام في المحافظة، وأن لديهم حس وطني عالٍ يجعلهم يضحون بأرواحهم من أجل هذا الوطن.

لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس النواب شمال سيناء سيناء في المساء مع قصواء

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