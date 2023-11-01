الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة تتأهب للسيمنار الثاني لإيبارشيات مدن القناة والبحر الأحمر

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، السيمنار الثاني لإيبارشيات مدن القناة والبحر الأحمر وعدد من إيبارشيات الوجه البحرى والقبلى لهذا العام.

يأتي ذلك بحضور عدد من أساقفة ومطارنة ومديرى إيبارشيات مدن القناة وإيبارشية البحر الأحمر، ويشارك هذا العام عدد ١٥ من إيبارشيات الوجه البحرى والقبلى، بالإضافة إلى إيبارشيات مدن القناة والبحر الأحمر.

يأتي ذلك فى إطار الاهتمام الرعوى والتدبير الداخلى للأب للكاهن، وسوف يُعقد لقاء بحثى دراسى تدريبى للأباء الكهنه بعنوان «البناء النفسى السليم لعقل وقلب الكاهن».

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر فى الفترة من ٥ الى ٩ نوفمبر 2023 بمقر استراحة دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وسوف يحاضر فى المؤتمر قداسة البابا ونخبة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وآباء كهنه أجلاء وبمشاركة السفيرة نبيلة مكرم، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق.

ومن جانبه رحب الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر باستضافة المؤتمر، حيث تستعد الإيبارشية لاستقبال هذا الحدث الهام.

تخريج دفعة جديدة من مركز القديسة ڤيرينا للتمريض بيد قداسة البابا

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، قد شهد احتفالية مستشفى القديسة العذراء مريم والشهيد أبي سيفين بمدينة الأمل، بمرور ١٥ سنة على افتتاحها وتخريج دفعة جديدة من مركز القديسة ڤيرينا للتمريض بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتضمنت فقراتها فيلمًا تسجيليًّا عن مسيرة مستشفى "العذراء وأبي سيفين" والأقسام الموجودة بها والخدمات التي تقدمها، وألمح الفيلم إلى اختيار وزارة الصحة المصرية للمستشفى ليزورها وفد منظمة الصحة العالمية، وكذلك وفد منظمة اليونيسيف.


كما عرض فيلم عن الخدمات الروحية والاجتماعية التي تقدمها المستشفى للعاملين بها.

 

السيمنار الثاني سيمنار الأباء الكهنة دير الأنبا بولا ايبارشيات الوجه البحرى قداسة البابا

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