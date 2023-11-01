الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دون التقيد بمحل الإقامة.. بدء توثيق عقود الإيجار بجميع فروع التوثيق

مصلحة الشهر العقارى
مصلحة الشهر العقارى

بدأ 572 فرع توثيق مميكن تابع لـ مصلحة الشهر العقارى اليوم الأربعاء، في استقبال المواطنين الراغبين في خدمة توثيق إثبات تاريخ على عقود الإيجار للعقارات والمحال، دون التقييد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر.

ويعد توجيه المستشار عمر مروان، وزير العدل، بإتاحة إثبات تاريخ لعقود الايجار في أي مكتب توثيق مميكن دون الحاجة إلى الاختصاص المكانى للعقار المستأجر، هو تسهيل وتيسير على المواطنين، كما يساعد في تقليل الكثافات بمكاتب التوثيق.

وكانت هذه الخدمة تقتصر على الفرع الكائن به عنوان العقار أو محل الإقامة، وفي إطار حرص وزارة العدل على الاستمرار في تيسير خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين، وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بتعميم خدمة إثبات التاريخ، بحيث يمكن عمل إثبات التاريخ لعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 وتعديلاته بكل فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر، وذلك اعتبارًا من 1 نوفمبر.

وأصبحت الخدمة متاحة بعدد 572 فرعا توثيق، اعتبارًا من أول نوفمبر 2023، لتشمل جميع فروع التوثيق المُميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية بالقاهرة الكبرى والوجهين البحري والقبلي ومكاتب البريد وفروع توثيق الشباك الواحد والمراكز التجارية والأندية وفروع شركة الاتصالات وكذا سيارات التوثيق المتنقلة.

مصلحة الشهر العقاري إثبات تاريخ عقود الإيجار المستشار عمر مروان وزير العدل

مواد متعلقة

غدًا.. بدء العمل في "إثبات التاريخ لعقود الإيجار" دون التقيد بمحل الإقامة

النائب العام يشهد تكريم قيادات سابقة للنيابة بحضور رؤساء الاستئناف

موعد حلف اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد بمجلس الدولة

تأجيل محاكمة البلوجر "أم زياد" لـ25 نوفمبر

اليوم.. مرافعة النيابة في اتهام البلوجر "أم زياد" بـ"الاتجار بالبشر"

النائب العام يشدد على الاهتمام بجرائم التلاعب فى اللوحات المعدنية

وزير العدل يجتمع برؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية

بدء مهلة فحص الطعون ضد الانتخابات الرئاسية 2024

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام صن داونز فى إياب نصف نهائى الدورى الإفريقى

أسرة المذيعة الراحلة سارة حسن تستقبل العزاء من مسجد المشير اليوم

"تذكرتى" تعلن مواعيد فتح بوابات ستاد القاهرة لمباراة الأهلى وصن داونز

ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-11-2023 فى مصر

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

بيان عاجل من الأزهر الشريف بشأن مجزرة جباليا التى ارتكبها الكيان الصهيونى الإرهابى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"