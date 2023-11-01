الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انخفاض حركة الشحن عبر قناة بنما بسبب انخفاض مستويات المياه

هيئة قناة بنما
هيئة قناة بنما

قالت هيئة قناة بنما إنه المتوقع أن تتراجع حركة الشحن عبر قناة بنما أكثر بسبب انخفاض مستويات المياه في الممر المائي المهم. 

وقالت إدارة القناة إنه بحلول فبراير من العام المقبل، سيتم تخفيض عدد ممرات السفن القابلة للحجز تدريجيا من 30 إلى 18 يوميا.

وفي الأشهر الأخيرة، تسبب انخفاض الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في انخفاض منسوب المياه في بحيرة جاتون الاصطناعية في قناة بنما، مما يؤثر على العمليات.

ومنذ عام 1950، لم يكن هناك أمطار قليلة في أكتوبر مثل هذا العام ومن المتوقع هطول أمطار قليلة حتى نهاية العام.

وقالت هيئة قناة بنما: على الرغم من جميع الإجراءات المتخذة، استمر مستوى بحيرة جاتون في الانخفاض إلى مستويات غير مسبوقة لهذا الوقت من العام.

ولم يتم تخفيض عدد ممرات السفن في الأشهر الأخيرة فحسب، بل تم أيضا تخفيض الحد الأقصى للغاطس الذي يسمح للسفن بالمرور عبر القناة.

وقناة بنما هي واحدة من أهم الممرات المائية في العالم.

ويبلغ طول القناة، التي تبدأ في كولون في الشمال وتنتهي بالقرب من مدينة بنما في الجنوب، حوالي 80 كيلومترا.

وتبحر حوالي 14 ألف سفينة عبر قناة بنما سنويا، وهو ما يمثل حوالي 6% من حجم التجارة العالمية.

نتاج تغير المناخ وظاهرة النينيو

ويذكر أدى نقص الأمطار في قناة بنما أدى وهو نتاج تغير المناخ وظاهرة النينيو، إلى جعل قناة بنما تقلص العبور، حيث أعلنت سلطات بنما أنه سيتم تمديد القيود لمدة عام، حيث  كانت القناة تعبر من قبل نحو 40 سفينة يوميا، والآن لا يمكن أن يمر إلا 32 سفينة كحد أقصى.

أنه تستخدم القناة الممتدة لمسافة 80 كلم شركات شحن أبرزها من الولايات المتحدة والصين واليابان، كانت نحو 130 سفينة تنتظر عبور الممر المائي، مقارنة بنحو 90 عادة.

وفي حين كانت فترة الانتظار تمتد عادة ما بين ثلاثة وخمسة أيام، وصل معدّلها حاليا الى 11 يوما، علما بأن بعض السفن اضطرت أحيانا للانتظار 19 يوما.

ويستهلك عبور كل سفينة 200 مليون ليتر من المياه العذبة.

وبدأت القناة الدولية في الحد من عدد السفن وتصاريح المرور اليومية هذا العام لتوفير المياه، إذ يُسمح حاليا لما يصل إلى 32 سفينة بالعبور يوميا، مقارنة بـ 36 سفينة في الوضع الطبيعي.

ممرات السفن هيئة قناة بنما الممر المائي الامطار منسوب المياه قناة بنما

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