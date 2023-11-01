أبرز مشاركات دمياط في مهرجان التعلم مدى الحياة

أطلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عددًا من التصريحات الصحفية اليوم الأربعاء، حول مشاركة محافظة دمياط، في مهرجان التعلم مدى الحياة الذي تنظمه الأمم المتحدة، حيث استعرضت فيها محافظ دمياط، أهم إنجازات المحافظة بملف التعلم مدى الحياة وتحقيق رؤى التنمية المستدامة.

واستهلت محافظ دمياط، العرض بالإشارة إلى أن دمياط قد حصلت على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام ٢٠٢١ ضمن عشر مدن حول العالم، وذلك بعد النجاح الذي حققته المدينة الصديقة للنساء "مدينة دمياط للتعلم" والتي تم إنشاؤها بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women، حيث تضم مساحات مخصصة لتعليم الحرف والصناعات الصغيرة وأيضًا مساحة أخرى تستخدم كمعرض، مساحات خضراء وترفيهية للأطفال، ساهمت المدينة في دعم أهداف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للسيدات وإتاحة المحتوى الثقافى لها ولاطفالها لوقوع المدينة بمحيط المكتبة.

وأشارت المحافظ، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت عقد عدد كبير من الدورات التدريبية والانشطة بالمجالات المختلفة لتعزيز أهداف التعلم مدى الحياة، جاء عدد منها بالمدينة، علاوة على إقامة معارض لتسويق منتجات السيدات بالمدينة وذلك خلال مشاركتها بمهرجان التعلم مدى الحياة المُنعقدة فعالياته بمدينة شنغهاى الصينية، والذى نظمته شبكة اليونسكو لمدن التعلم GNLC بالتعاون مع جامعة شرق الصين للمعلمين ECNU.

تعزيز أهداف التنمية المستدامة

ولفتت أيضًا إلى ما تم تحقيقه بمجال التعليم العام والفني والتعليم الجامعي، وكذلك أوجه الشراكة التي حققتها المحافظة على الصعيدين المحلي والدولي من أجل تعزيز أهداف التنمية المستدامة والتدريب على المواطنة العالمية خاصة بالمجالات الصحية والتكنولوجية والعمل نحو تطبيق التحول الرقمي.

وأشارت المحافظ، مجددًا إلى الاستراتيجية التى تعمل محافظة دمياط نحو تحقيقها ضمن الرؤى المستقبلية لمدينة التعلم بدمياط لمواجهة التحديات المختلفة وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة والتي تأتي من خلال تحقيق المزيد من التواصل بين مدن الشبكة لتبادل الخبرات والوصول إلى أفضل الممارسات للتنفيذ.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أنه وانطلاقًا من أهداف الملتقى لتسليط الضوء حول تلك الانجازات المحققة على مدار 10 سنوات، فإنه لابد من الاستمرار في تحقيق التطور المنشود وذلك لتلبية الاحتياجات المتغيرات للمجتمعات وأيضًا الاستجابة للتحديات العالمية، علاوة على تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة.

وذكرت محافظ دمياط، أن استراتيجية التعلم مدى الحياة ساهمت وبشكل كبير في دعم الجهود التي بذلتها محافظة دمياط، لمواجهة التحديات المطروحة على الساحة في الوقت الراهن، والتي جاء أبرزها دعم وتمكين المرأة، وتأهيل الشباب والفتيات وصقل مهاراتهم ومساعدتهم على بدء مشروعاتهم من خلال البرامج التدريبية التي تم إطلاقها.