حبس عاطل وزوجته لسرقتهما عملات أجنبية من شقة بالنزهة

قررت النيابة العامة بالنزهة اليوم حبس عاطل وزوجته أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى لاتهامهم بسرقة مبلغ مالى "عملات أجنبية" من داخل شقة سكنية بمنطقة النزهة.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات عن أنه تم ضبط أحد الأشخاص، وزوجته لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى "عملات أجنبية" من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزتهما سيارة "فان" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.