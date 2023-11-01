الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

"المجتمعات العمرانية" تعلن عن منافسة لتصميم ونقل ملكية محطتى معالجة المياه والصرف الصحي بـ6 أكتوبر

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، عن دعوة للدخول فى منافسة للفوز بعقد مشاركة لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة ونقل ملكية محطة معالجة مياه ومحطة الصرف الصحي بمدينة 6 أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

 

 

https://www.dostor.org/4539277

تفاصيل إبرام تحالفات بنظام المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

وأشارت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، فى بيان لها، إلى وجود دعم فني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية والشركات والتحالفات المهتمة للتقدم بطلبات التأهيل المسبق للدخول فى منافسة للفوز بعقد مشاركة، وفقاً لأحكام قانون 76 لسنة 2010 وتعديلاته. 

وفي سياق متصل أفادت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن التقدم لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة ونقل ملكية محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة 6 أكتوبر، يتم من خلال إبرام عقد مشاركة مع القطاع الخاص وإعادة ملكية أصول المشروع إلى هيئة المجتمعات العمرانية فى حالة تشغيلية جيدة بعد انتهاء مدة المشروع، وفقا للمعايير المنصوص عليها فى العقد. 

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المواصفات الفنية للرسو على التحالف مع القطاع الخاص، وتتمثل في أنه يمكن لطالبي التأهل أن يتقدموا فى شكل منفرد أو تحالفات بين الشركات بالقطاع الخاص، موضحًا أن بين مستند التأهيل المسبق كل معايير التأهيل. 

وأردفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم إرسال مستندات التأهيل المسبق الخاصة بالمشروع من خلال البريد الإلكتروني، وذلك بعد استجابة لطلب رسمي من الشركات أو التحالفات المهتمة من خلال [email protected] ، لافتًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية حددت آخر موعد لتقديم طلبات التأهيل 20 ديسمبر 2023 المقبل. 

 

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