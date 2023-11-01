الدكتور على جمعة: الكيان الصهيونى شاخ وأصابه الزهايمر

قال فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن غزة تعيش مشهد دموي مؤلمًا، مؤكدًا أن الشهيد سيأخذ بيد أمه وأبيه إلى الجنة.

وأضاف الدكتور علي جمعة خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامه كمال عبر قناة dmc، أن ممارسات الكيان الصهيوني هي ممارسات تدل على أن هذه الدولة قد "شاخت".

وأوضح أن هذه التصرفات ليست هي التي شاهدنا في حرب 1948، ولا تلك التي شاهدنا في 1956م، ولا 1967م، لافتًا إلى أنه في تلك الفترات السابقة كانوا يمتلكون فكرًا وخداعًا وفُجرًا معينًا، يخفون شيء ويظهرون آخر، لكن البجاحة التي وصل إليها العدوان تدل على أن الكيان الصهيوني قد شاخ، وعندما شاخ هذا الكيان أصابه الزهايمر فنسي من تكون مصر، معقبًا: "هم متخوفون جدًا في الداخل من مصر".