سر ظهور سجائر "عمر الشريف" فى المسلسل الكورى "أسوأ شر"

أثار ظهور علب سجائر تحمل اسم النجم المصري العالمي الراحل عمر الشريف وتوقيعه في المسلسل الكوري "أسوأ شر" "The Worst of Evil"، دهشة كبيرة لدى المشاهدين المصريين والمتابعين العرب للدراما الكورية.

وكان قد قام النجم جي تشانج ووك بإشعال سجائر للعلامة التجارية "عمر الشريف" بشكل مكثف خلال مشاهد مسلسل "أسوأ شر" الذي عرضته منصة "ديزني بلس" مؤخرًا، والذي تدور أحداثه خلال فترة التسعينيات في كوريا الجنوبية، وحتى في المشهد الأخير للمسلسل حملها "تشانج ووك" في وضع يسمح برؤية الاسم بوضوح كبير.

جي تشانج ووك يشعل سيجارة تحمل اسم عمر الشريف

سر ظهور سجائر عمر الشريف في المسلسل الكوري

وسر ظهور سجائر تحمل اسم النجم العالمي عمر الشريف في كثير من مشاهد المسلسل الكوري، هو أنها كانت بالفعل علامة تجارية مهمة خلال التسعينيات في كوريا الجنوبية، حيث حصلت "شركة كوريا للسجائر" على حق إنتاجها من شركة تاجرا التونسية، التي كانت تمتلك في السابق الحق في اسم "عمر الشريف"، ولكن كوريا الجنوبية توقفت عن طرحها في عام 2003؛ لأن شركة "تاجرا" التونسية باعت حقوق إنتاجها في ذلك الوقت لشركة ألتاديس الفرنسية.

وكانت قد حصلت شركة " Kyong-in Corporation"، وهي شركة تجارية كورية صغيرة، على حق استخدام اسم العلامة التجارية، وبدأت في تصدير سجائر "عمر الشريف" في عام 1992 بعد التوصل إلى اتفاقية إنتاج مشترك مع شركة السجائر الكورية وشركة "جينسينج"، وقد تم تداول السجائر في السوق الكورية الجنوبية منذ عام 1995.

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شعبية عمر الشريف من الشرق الأوسط والغرب إلى جنوب شرق آسيا

والمثير أن سجائر "عمر الشريف" قد اكتسبت شعبية كبيرة فور طرحها في كوريا الجنوبية، وبحلول عام 1996 أصبحت ثاني أكثر العلامات التجارية شعبية للسجائر، لكنها واجهت منافسة شديدة من سجائر "تايم" التي طرحت في يوليو من عام 2002 بنفس السعر.

كان استخدام ماركة سجائر "عمر الشريف" خلال مشاهد المسلسل موفقًا لأنها كانت الأكثر شعبية في التسعينيات وهي الفترة التي تدور أحداث المسلسل فيها، ولكن أيضًا أراد صناع المسلسل جذب الجمهور العالمي والمصري والشرق أوسطي لتلك التفصيلة، فهو النجم المحبوب لدى الجماهير المصرية والعربية والذي اقتحم العالمية بشكل لم يسبق له مثيل.

ظهور السجائر أيضًا في مسلسل كوري جنوبي يؤكد شهرة النجم المصري العالمي الراحل عمر الشريف والتي لم تنتشر فقط في الشرق الأوسط وهوليوود والغرب، بل وصلت شهرته إلى دول جنوب شرق آسيا إلى الدرجة التي اهتمت كوريا الجنوبية في استخدام العلامة التجارية التي تحمل اسمه وتوقيعه.

مشهد آخر لجي تشانج ووك وهو يحمل سجائر عمر الشريف

كفاءة عمر الشريف في تمثيل أي جنسية

كان أول فيلم ظهر فيه النجم العالمي عمر الشريف في هوليوود هو فيلم لورانس العرب، حيث كان أكبر نجم في شباك التذاكر في مصر عندما اختاره المخرج ديفيد لين في فيلم "لورنس العرب" عام 1962، وبدأت انطلاقته نحو العالمية.

وبعد ثلاث سنوات، من ظهوره في فيلم "لورانس العرب"، كشف عمر الشريف عن قدرته كممثل، حيث لعب الدور الرئيسي "دكتور زيفاجو"، وقد وحقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، وظل عمر الشريف ممثلًا مطلوبًا في هوليوود لسنوات عديدة، ويرجع ذلك إلى كفاءته في تمثيل جنسيات مختلفة.

فقد كان هو الثوري الأرجنتيني المولد إرنستو "تشي" جيفارا في "تشي!"، والإيطالي ماركو بولو في "ماركو العظيم"، والزعيم المغولي جنكيز خان في "جنكيز خان"، وكان ضابطًا ألمانيًا في "ليلة الجنرالات"، وأميرًا نمساويًا في "مايرلينج"، ومكسيكيًا خارجًا عن القانون في "ذهب ماكينا".