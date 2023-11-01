محمد الغزاوى: الأهلى يستعد لمواجهة صن داونز فى مهمة وطنية

أكد محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الفريق يسعى لتحقيق الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي، والتأهل للمباراة النهائية، مشيرًا إلى أن الجماهير الأهلاوية تلعب دورًا كبيرًا في دعم اللاعبين ورفع معنوياتهم.

وقال "الغزاوي" في حديثه لبرنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن الأهلي يمثل مصر في هذه المباراة، ويحمل رسالة وطنية، مطالبًا الجماهير بالحضور بكثافة للاستاد، والتشجيع بروح عالية.

وأشار إلى أن الأهلي يواجه منافسًا قويًا، ولكنه يثق في قدرات لاعبيه وخبرتهم في التغلب على المواقف الصعبة، مؤكدًا أن الفريق يتطلع لإسعاد جماهيره ورفع اسم مصر عاليًا.

وأعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وثناءه على القيادة السياسية المصرية في التعامل مع هذه القضية.