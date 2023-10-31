جدول ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى 2023 بعد فوز هالاند بأفضل هدافى العالم

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023 بعد انتهاء مباريات الأسبوع العاشر.. تشتد المنافسة بين اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023 في ظل استحواذ اللاعب النرويجي أيرلينج هالاند على الأكثر تهديفًا في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي وحتى الآن في الموسم الجاري 2023 - 2024.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023

الترتيب اللاعب عدد الأهداف 1 أيرلينج هالاند - مانشستر سيتي 11 2 محمد صلاح - ليفربول 8 سون هيونج مين - توتنهام 8 3 كالوم ويلسون - نيوكاسل 7 4 ألكساندر إيساك - نيوكاسل 6 جارود بوين - وست هام 6 هوانج هى تشان - وولفرهامبتون 6 براين مبيمو - برينتفورد 6 5 أولي واتكينز - أستون فيلا 5 إيدي نيكتاه - أرسنال 5 دوجلاس لويز - أستون فيلا 5 إيفان فيرجسون - برايتون 5 6 أودسون إدوارد - كريستال بالاس 4 بوكايو ساكا - أرسنال 4 جوليان ألفاريز - مانشستر سيتي 4 دومينيك سولانكي- بورنموث 4 7 سولي مارش - برايتون 3 تايوو أونيي - نوتنجهام فورست 3 مارتن أوديجارد - أرسنال 3 رحيم ستيرلينج - تشيلسي 3 أبدولايي دوكوري - إيفرتون 3 لايل فوستر - بيرنلي 3 ماتياس يانسن - برينتفورد 3

هالاند يفوز بلقب أفضل هداف في العالم

وفاز النرويجي أيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بجائزة "جيرد مولر" لأفضل هداف في العالم في الموسم المنصرم 2022/2023 ضمن فعاليات حفل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للموسم نفسه، ويكمل هالاند تفوقه في الموسم الحالي، حيث يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023 برصيد 11 هدفًا بعد 10 جولات فقط للدوري الإنجليزي هذا العام.

بينما تقدم محمد صلاح أهداف نجم ليفربول للمركز الثاني متساويًا مع سون هيونج مين لاعب توتنهام في عدد الأهداف ليدخل المنافسة، حيث يملك كل منهم في رصيده أهدافًا بفارق 3 أهداف فقط عن هالاند صاحب الصدارة وفي المركز الثالث كالوم ويلسون لاعب نيوكاسل برصيد 7 أهداف.