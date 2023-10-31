الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى 2023 بعد فوز هالاند بأفضل هدافى العالم

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023 بعد انتهاء مباريات الأسبوع العاشر.. تشتد المنافسة بين اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023 في ظل استحواذ اللاعب النرويجي أيرلينج هالاند على الأكثر تهديفًا في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي وحتى الآن في الموسم الجاري 2023 - 2024.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023

الترتيباللاعبعدد الأهداف
1أيرلينج هالاند - مانشستر سيتي11
2محمد صلاح - ليفربول8
سون هيونج مين - توتنهام8
3كالوم ويلسون - نيوكاسل7
4ألكساندر إيساك - نيوكاسل6
جارود بوين - وست هام6
هوانج هى تشان - وولفرهامبتون6
براين مبيمو - برينتفورد6
5أولي واتكينز - أستون فيلا5
إيدي نيكتاه - أرسنال5
دوجلاس لويز - أستون فيلا5
إيفان فيرجسون - برايتون5
6أودسون إدوارد - كريستال بالاس4
بوكايو ساكا - أرسنال4
جوليان ألفاريز - مانشستر سيتي4
دومينيك سولانكي- بورنموث4
7سولي مارش - برايتون3
تايوو أونيي - نوتنجهام فورست3
مارتن أوديجارد - أرسنال3
رحيم ستيرلينج - تشيلسي3
أبدولايي دوكوري - إيفرتون3
لايل فوستر - بيرنلي3
ماتياس يانسن - برينتفورد3

هالاند يفوز بلقب أفضل هداف في العالم 

وفاز النرويجي أيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بجائزة "جيرد مولر" لأفضل هداف في العالم في الموسم المنصرم 2022/2023 ضمن فعاليات حفل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للموسم نفسه، ويكمل هالاند تفوقه في الموسم الحالي، حيث يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023 برصيد 11 هدفًا بعد 10 جولات فقط للدوري الإنجليزي هذا العام.

بينما تقدم محمد صلاح  أهداف نجم ليفربول للمركز الثاني متساويًا مع سون هيونج مين لاعب توتنهام في عدد الأهداف ليدخل المنافسة، حيث يملك كل منهم في رصيده أهدافًا بفارق 3 أهداف فقط عن هالاند صاحب الصدارة وفي المركز الثالث كالوم ويلسون لاعب نيوكاسل برصيد 7 أهداف.

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