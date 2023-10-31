مدير مستشفى الصداقة بغزة: تعرضنا لقصف عنيف ومباشر اليوم

قال الدكتور صبحي سكيك، مدير مستشفى الصداقة بغزة، إنه المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات لأكثر من 10 آلاف من مصابي السرطان.

وأكد مدير مستشفى الصداقة بغزة، في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" أن المستشفى تعرض اليوم لقصف مباشر من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونوه "سكيك"، بأن الشظايا التي تخرج من المقذوفات تضر بشكل كبير الأقسام والغرف الخاصة بالمستشفى، مشيرًا إلى أن المرضى يفضلون البقاء في الممرات خوفًا من سقوط السقف عليهم.

وأشار إلى أن هناك طابقًا بأكمله خرج من الخدمة، مؤكدًا أن مريض السرطان يعاني بشكل كبير بسبب القصف المستمر وقلة الإمدادات الطبية.