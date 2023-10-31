الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"ابن القنصل".. ننشر اعترافات المتهم بتزوير المحررات الرسمية بالقاهرة

تزوير مستندات
تزوير مستندات

على طريقة أحمد السقا في فيلم  ابن القنصل، اتخذ عنصر إجرامي طريقه لجني الأموال من الحرام، حينما استغل خبراته في تزوير الأوراق والمستندات الحكومية وتحديدا الشهادات الجامعية في محافظة القاهرة.

المتهم بعد القبض عليه أدلى باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق المختصة، حول تفاصيل وملابسات جرائم تزويره للمستندات الرسمية وبيعها للمواطنين بمقابل مادي.

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وقال المتهم أنه تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتحديدا الشهادات المنسوبة للجامعات والكليات الخاصة بدرجة بكالورويوس الهندسة، موضحا أنه باع تلك الشهادات للعديد، حيث حقق أرباحا هائلة.

وكشف المتهم أنه كان يقوم بتزوير تلك الشهادات داخل مسكنه الذي استغله كوكر لعمل وتزوير الشهادات بعيدا عن الأعين حتى لا يفتضح أمره، وأن عقب تنفيذها يقابل زبائنه الذين يتواصلون معه ثم يسلمهم الشهادة المزورة بمقابل مادي.

المتهم أوضح أمام جهات التحقيق بأنه كان يقوم بتزوير تلك الشهدات عن طريق حاسبين أليين ولاب توب وطابعة لطباعة الشهدات المزورة عقب الانتهاء من تصميمها.

وأمرت جهات التحقيق المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، والتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بحوزته.

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