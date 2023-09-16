السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات ابن القنصل: أقوم بتزوير كارنيهات أى نقابة وبيعها بمقابل مادى

حبس
حبس

أقر ابن القنصل أخطر مزور للكارنيهات النقابية في الدقهلية، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق المختصة، بتزوير تلك الكارنيهات وبيعها لراغبي الحصول عليها وذلك بمقابل مادي يتم الاتفاق عليه قبل تنفيذ أي شيء، موضحا أنه يتم أخذ نصف المبلغ ويستلم آخر جزء عقب الانتهاء من تنفيذ الكارنيه، موهمًا الضحايا بأنهم قد حصلوا على كارنيهات نقابة من خلال الكيان الوهمي الذي أنشأه.

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وكشف المتهم في اعترافاته أن كل كارنيه له سعر، على حسب النقابة التابع لها الكارنيه الذي سيتم تزويره، موضحًا أنه اتخذ من مكان في منطقة المنصورة أول وكرا له لممارسة نشاطه الإجرامي.

وأوضح المتهم أنه كان يقوم بتزوير تلك الكارنيهات من خلال مجموعة من الأدوات قام بإعدادها مسبقًا من خلال أجهزة كمبيوتر وطابعات ووحدات التخزين المتنقلة مجموعة من الألواح البلاستيكية وسخان حراري، مضيفًا أنه كان بصدد تجهيز 35 كارنيه آخرين لعدد من الأشخاص منسوب صدورهم لعدد من النقابات المتنوعة.

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وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

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