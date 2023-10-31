الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات كثيفة على قطاع غزة (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات تظهر قصفًا مستمرًا وغارات كثيفة على قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء.

وتظهر اللقطات سقوط قنابل ضوئية على القطاع، وهو الأمر الذي يسبب حالة من الفزغ والرعب.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيم جباليا بـ6 أطنان من المتفجرات الأمريكية، الأمر الذي أسفر عن سقوط أكثر من 440 شهيدًا حتى الآن.

وألقيت 6 قذائف على مخيم جباليا، تزن الواحدة منها طنًا، واستهداف جباليا نوع من الضغط على سكان غزة للتهجير، حيث تعتبر جباليا عمود قطاع غزة.