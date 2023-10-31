الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات كثيفة على قطاع غزة (فيديو)

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات تظهر قصفًا مستمرًا وغارات كثيفة على قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء.

وتظهر اللقطات سقوط قنابل ضوئية على القطاع، وهو الأمر الذي يسبب حالة من الفزغ والرعب.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيم جباليا بـ6 أطنان من المتفجرات الأمريكية، الأمر الذي أسفر عن سقوط أكثر من 440 شهيدًا حتى الآن.

وألقيت 6 قذائف على مخيم جباليا، تزن الواحدة منها طنًا، واستهداف جباليا نوع من الضغط على سكان غزة للتهجير، حيث تعتبر جباليا عمود قطاع غزة.

غزة قصف غارات كثيفة قطاع غزة القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

مدبولى: سيناء أغلى جزء على قلب كل مصرى.. ولن نتخلى عن متر واحد منها

سفير فلسطين بتونس: الرئيس السيسى ركز على جوهر الحق الفلسطينى

سفير فلسطين بتونس: إقامة دولتين ليس سلامًا عادلًا ولكنه سلام مقبول

مدير مستشفى جنين: الاحتلال جرف الطرق المؤدية للمستشفيات لضمان عدم وصول الجرحى إلينا

سفير فلسطين بتونس: إسرائيل تحاول على مدى عقود إبادة الدولة الفلسطينية

وزير فلسطينى سابق يُحذّر من انفجار الأوضاع فى الضفة الغربية

"القاهرة الإخبارية": 3 شهداء وعدد من المصابين إثر اقتحام ‏الاحتلال مدينة جنين

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقتحم منازل فى جنين ويعتقل 4 فلسطينيين

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الأزهر الشريف بشأن مجزرة جباليا التى ارتكبها الكيان الصهيونى الإرهابى

عاجل.. تفاصيل فتح معبر رفح البرى غدًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

عاجل.. المقاومة الفلسطينية: دمرنا 22 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

محافظ شمال سيناء يكشف مصير الفلسطينيين الذين يدخلون مصر للعلاج بعد شفائهم

عاجل.. تظاهرات أمام معبر رفح تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"